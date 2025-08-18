Habilitados en A Coruña tres puntos para recoger ayuda para los afectados por los incendios forestales

A Coruña cuenta con tres puntos para recoger ayuda para los afectados por los incendios forestales que están quemando el monte gallego desde hace días.

Así, entre los días 19 y 21 de agosto, se podrán depositar elementos de apoyo en la sede del partido político Podemos, en la calle Chile 35, solo por las mañanas, en SPL Psicología en la calle Ángel Rebollo 46 de 14:00 a 17:00, y en el centro deportivo Crossfit DRK en Galileo Galilei 25 de 7:15 a 15:30 y de 17:00 a 20:00.

En concreto, se reclama agua embotellada, mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección y guantes, suero fisiológico y gasas desinfectantes, cubos, rastrillos, palas, comida como fruta, leche, o comida precocinada, bebida y comida energética para brigadistas y voluntarios, ropa y botas ignífugas, baterías portátiles, linternas y ropa en general.

Además, desde un cartel, la organización también indica que quien quiera colaborar con transporte "será bienvenido".