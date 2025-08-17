A Coruña sigue mejorando su saneamiento: la calle Ángela Blanco del Soto, siguiente parada

En las próximas semanas arrancarán las obras de mejora previstas en la calle Ángela Blanco del Soto, en el barrio de Os Castros, donde el Ayuntamiento actuará para renovar la red de saneamiento municipal, en el tramo comprendido entre Monte das Moas y General Salcedo Molinuevo.

El tramo en el que se llevarán a cabo las mejoras cuenta, a día de hoy, con colectores antiguos, de gres.

Al igual que ya se hizo en otras partes de la ciudad como la Agra do Orzán o Monte Alto, se trabajará en su sustitución para instalar otras tuberías nuevas, de materiales como PVC, más adaptados a las necesidades actuales de la red.

La inversión prevista por el Ayuntamiento es de aproximadamente 50.000 euros.