Plaza de María Pita, donde está situado el ayuntamiento de A Coruña. Carmen G. Mariñas

A Coruña

A Coruña sigue mejorando su saneamiento: la calle Ángela Blanco del Soto, siguiente parada

Esta actuación tendrá lugar en la zona de Os Castros, tras los trabajos ya en marcha en Nostián o Os Mallos

Publicada

En las próximas semanas arrancarán las obras de mejora previstas en la calle Ángela Blanco del Soto, en el barrio de Os Castros, donde el Ayuntamiento actuará para renovar la red de saneamiento municipal, en el tramo comprendido entre Monte das Moas y General Salcedo Molinuevo.

El tramo en el que se llevarán a cabo las mejoras cuenta, a día de hoy, con colectores antiguos, de gres.

Al igual que ya se hizo en otras partes de la ciudad como la Agra do Orzán o Monte Alto, se trabajará en su sustitución para instalar otras tuberías nuevas, de materiales como PVC, más adaptados a las necesidades actuales de la red.

La inversión prevista por el Ayuntamiento es de aproximadamente 50.000 euros.

Mientras tanto, siguen los trabajos tanto en el barrio de Os Mallos como en el núcleo urbano de Nostián.