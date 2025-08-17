A Coruña quiere sumar sus pasos: participará en septiembre en el Reto Europeo de Pasos

Ya está en marcha la cuenta atrás hacia la nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar entre los días 16 y 22 de septiembre y en la que A Coruña será una de las diversas ciudades del continente que tomará parte en el Reto Europeo de Pasos, una iniciativa organizada por EIT Urban Mobility en colaboración con Walk15.

A través de este desafío, concebido para fomentar la movilidad peatonal en los paisajes urbanos, se busca involucrar al mayor número posible de personas para que caminen por su ciudad y, de esta forma, ganar este reto que no solo contribuye al bienestar personal de los vecinos y vecinas, sino también a visibilizar los recorridos peatonales existentes en la ciudad, tal y como ha explicado el ayuntamiento en nota de prensa.

Para participar en el reto es imprescindible descargar la app Walk15. A través de ella, las personas usuarias podrán utilizar su balance de pasos diarios para contribuir al resultado colectivo de la ciudad.

El reto tendrá lugar entre los días 16 y 22 de septiembre, por lo que los datos finales se ceñirán a los recogidos en este período.