A Coruña se levanta con una espesa niebla que se disipará con el paso de las horas
Meteogalicia pronostica para hoy una agradable jornada, con temperaturas con mínimos cambios
A Coruña se ha levantado esta mañana con una densa niebla, ya pronosticada por Meteogalicia, que ha sorprendido a los más madrugadores.
Así, la previsión para hoy es de cielos nublados combinados con cielos de nubes y claros.
En cuanto a las temperaturas, serán las normales para esta época del año con mínimas sin cambios en los 17 grados y máximas en ligero descenso, aunque el mercurio rozará los 24 grados.
Las precipitaciones no se esperan en María Pita, salvo en la noche del domingo, con porcentajes el resto del día inferiores al 10 %.
En cuanto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.