Un incendio forestal en Maceira, en Arteixo (A Coruña) moviliza a los bomberos

Los bomberos de Arteixo han tenido que intervenir esta tarde en un incendio forestal en el lugar de Maceira, que calcinó una superficie cercana a los 3.000 metros.

Así, ya a primera hora de la mañana, Protección Civil y agentes forestales acudieron a la zona, pero tras levantarse una serie de rachas de viento, el fuego se replicó, lo que obligó a intervenir de forma rápida para evitar daños irreparables.

Los profesionales lograron controlar el incendio y refrescar la zona sin mayores incidencias, aunque fue necesario proceder al desalojo de varias casas por la cercanía con las llamas, mientras que otras personas permanecieron en el interior de sus domicilios hasta que concluyó la intervención.