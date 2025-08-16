Una calle de A Coruña, esta mañana.

Una calle de A Coruña, esta mañana. Quincemil.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña enlaza el puente con nieblas pero buena previsión de tiempo

Meteogalicia pronostica una escasa probabilidad de precipitaciones, con porcentajes inferiores al 10%

Te puede interesar: Coruña Secreta: el misterio que dejó seca durante décadas la fuente de las Pajaritas de Elviña

Publicada

Meteogalicia pronostica un buen sábado de puente para la ciudad de A Coruña. Así, para esta jornada, la previsión es de cielos con nubes y claros, que serán solo de forma ocasional muy nublados.

Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 16 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Lo que sí que se seguirá viendo en la ciudad son las nieblas matinales, que serán incluso nocturnas el sábado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas que desciendan ligeramente hasta los 17 grados y máximas que se mantienen sin cambios, en el umbral de los 23 grados.

Las precipitaciones no están llamadas al orden del día, con porcentajes inferiores al 5%.

Referido a la calidad del aire, el pronóstico es de mejoría de un grado favorable a un grado bueno.