A Coruña enlaza el puente con nieblas pero buena previsión de tiempo

Una calle de A Coruña, esta mañana. Quincemil.

Meteogalicia pronostica un buen sábado de puente para la ciudad de A Coruña. Así, para esta jornada, la previsión es de cielos con nubes y claros, que serán solo de forma ocasional muy nublados.

Lo que sí que se seguirá viendo en la ciudad son las nieblas matinales, que serán incluso nocturnas el sábado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas que desciendan ligeramente hasta los 17 grados y máximas que se mantienen sin cambios, en el umbral de los 23 grados.

Las precipitaciones no están llamadas al orden del día, con porcentajes inferiores al 5%.

Referido a la calidad del aire, el pronóstico es de mejoría de un grado favorable a un grado bueno.