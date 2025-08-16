Ofrecido por:
A Coruña enlaza el puente con nieblas pero buena previsión de tiempo
Meteogalicia pronostica una escasa probabilidad de precipitaciones, con porcentajes inferiores al 10%
Meteogalicia pronostica un buen sábado de puente para la ciudad de A Coruña. Así, para esta jornada, la previsión es de cielos con nubes y claros, que serán solo de forma ocasional muy nublados.
Lo que sí que se seguirá viendo en la ciudad son las nieblas matinales, que serán incluso nocturnas el sábado.
En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas que desciendan ligeramente hasta los 17 grados y máximas que se mantienen sin cambios, en el umbral de los 23 grados.
Las precipitaciones no están llamadas al orden del día, con porcentajes inferiores al 5%.
Referido a la calidad del aire, el pronóstico es de mejoría de un grado favorable a un grado bueno.