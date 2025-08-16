El busto de Eduardo Pondal en A Coruña cumple cien años: el circo de artesanos le rinde homenaje

El busto de Eduardo Pondal en los jardines de Méndez Núñez ha recibido esta mediodía un merecido homenaje tras cien años de presencia en ese enclave, siendo testigo directo de innumerables vivencias de la sociedad herculina.

En un acto organizado por el Circo de Artesanos, y que ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, además del alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y de representantes de otros grupos políticos y de la sociedad, se inició con una ofrenda floral y una actuación musical de la Asociación Donaire.

Tras el discurso introductorio del presidente del Circo de Artesanos, Roberto Parga, tuvo lugar un pequeño coloquio del escritor Henrique Rabuñal, que recordó la vida y obra de Pondal, al que calificó como "un coruñés de Ponteceso".

Este busto, inaugurado el 16 de agosto de 1925, se instaló por iniciativa del Circo de Artesanos, rindiéndole homenaje a quien fuera el principal poeta, junto a Rosalía de Castro, del rexurdimento de la literatura gallega.

Aquella inauguración corrió a cargo de Estrada Catoria y Manuel Casás, ambos en nombre del Circo.