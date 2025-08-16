Ofrecido por:
A Coruña
Avanzan las obras para mejorar la accesibilidad al centro vecinal de Monte Alto, en A Coruña
El ayuntamiento actúa también en el recorrido peatonal que conecta la calle de la Torre, Curros Enríquez y el campo de Marte con la elevación de un paso de peatones
En los últimos días han comenzado los trabajos de construcción de la nueva rampa de acceso al lateral del centro vecinal de Monte Alto, una actuación con la que el Ayuntamiento de A Coruña busca responder a una demanda del barrio y garantizar, de esta forma, una mejor accesibilidad al local de la AA.VV. Atochas-Monte Alto-A Torre.