Avanzan las obras para mejorar la accesibilidad al centro vecinal de Monte Alto, en A Coruña

A esta intervención se sumará una actuación complementaria en el paso peatonal que conecta la calle de la Torre con Curros Enríquez y el Campo de Marte, clave en el tránsito de las personas viandantes por esta parte del barrio.

También se prevé actuar en la calle Valencia ante los problemas de accesibilidad que existen en esta vía, sobre todo debido al ancho de las aceras, insuficiente en la actualidad.

Se actuará, además, en el conjunto de la calle entre Faro y Touro, donde se ampliarán las aceras, se ejecutará una nueva red de aguas pluviales y se renovará la calzada.

Además, continúan las intervenciones en marcha en las Xubias de Arriba, donde semanas atrás comenzaron los trabajos para mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones del entorno del Hospital Marítimo de Oza.