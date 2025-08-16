Arde un sofá frente a un acceso al colegio Eusebio da Garda, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña han intervenido a última hora de ayer en uno de los accesos del colegio Eusebio da Garda, en la plaza de Pontevedra, para extinguir un incendio en un sofá situado en esa zona.

Antes de la llegada de los profesionales, la Policía Local había procedido a disminuir las llamas con el empleo de un extintor, estando controlada la situación.

Antes, cinco bomberos se desplazaron desde el parque de Agrela para extinguir las llamas de un contenedor de obra que tenía acumulada mucha madera y cartón en la calle Sofía Casanova. No hubo que lamentar daños a otras propiedades.

Además, en la calle Lirios, esta mañana han tenido que retirar un nido de avispa asiática, más conocida como velutina.