El Parque Europa, en A Coruña, acoge una nueva edición del mercadillo ecológico

El mercado ecológico municipal de A Coruña regresa mañana al parque Europa, donde pequeños comerciantes de la ciudad y del área metropolitana instalarán sus puestos de venta con productos de proximidad y, además, habrá una amplia programación de actividades de ocio para todos los públicos, en el marco de las fiestas de barrio en la Gaiteira.

La jornada de este sábado 16 comenzará con la apertura de un espacio de dinamización infantil que estará disponible para los niños y niñas de 10:00 a 15:00 horas, en paralelo con la actividad de los distintos puestos de venta.

La programación dirigida a los más pequeños incluirá también el intercambio de libros y un taller infantil donde podrán aprender a elaborar juguetes con materiales reciclados.

El taller, que será gratuito, se desarrollará de 11:30 a 12:30 horas y será necesario inscribirse previamente. La capacidad máxima será de 15 personas.

Para cerrar la mañana, a las 13:00, Erik Le Peich ofrecerá un concierto en el que versionará clásicos y grandes éxitos del pop, rock, indie y reggae, poniendo fin así a una mañana llena de actividades y propuestas para todas las edades.