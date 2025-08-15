Los Bomberos y Policía del Puerto buscan un marinero presumiblemente caído de un barco en A Coruña

Imagen aérea de la playa de Oza, en A Coruña. Concello da Coruña

Los Bomberos de A Coruña han acudido a las 14:37 a la zona del Puerto de Oza para colaborar con la Policía del Puerto de A Coruña en el rastreo con GRA de un marinero presuntamente caído de un barco en el muelle 3.

Los profesionales no han encontrado a nadie en la superficie perimetral de la zona, tal y como consta en su parte de servicio.

Una vez realizada esta primera inspección, han dado aviso a la Guardia Civil del mar para que puedan ejecutar una inmersión en fondo marino y búsqueda.

Para este dispositivo se han empleado el GRA con moto acuática, lancha Seismar 2, un vehículo de tierra y una unidad de mando.