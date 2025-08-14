Oleiros (A Coruña) carga contra el Consorcio As Mariñas por el punto limpio de Iñás

El ayuntamiento de Oleiros ha hecho público esta mañana un comunicado cargando contra el Consorcio de As Mariñas por "tolerar la vulneración sistemática de las obligaciones contractuales de la empresa de recogida de basuras".

En concreto, insisten en que se incumplen las frecuencias de recogida, la no limpieza del entorno de los contenedores, el uso de camiones averiados que van perdiendo carga por las vías, y la no reposición de los contenedores rotos.

Además, se suma a esta lista de reivindicaciones de la localidad dirigida por Ángel García Seoane las "graves deficiencias en el funcionamiento del punto limpio de Iñás".

Oleiros insiste en que ese lugar lleva días lleno, sin que se retiren los desperdicios ni los objetos. De no subsanarse, "el ayuntamiento estudiará todas cuantas medidas sean necesarias para paralizar el daño medioambiental e higiénico que se está causando al municipio por las deficiencias del servicio. Son hechos constatados constitutivos de varios presuntos delitos", finaliza el comunicado.

El Consorcio se defiende

El Consorcio As Mariñas, a través de un breve comunicado, ha manifestado que "las medidas y actuaciones corresponden no solo al presidente sino a todos los miembros de la entidad. De hecho, recuerda, se acaba de imponer una sanción a la concesionaria por este motivo".

"El presidente muestra su total disposición a seguir considerando en el seno del Consorcio cualquier acción para lograr un servicio eficaz y que atienda a las necesidades diarias de los vecinos de la comarca, cuestión que es indiscutiblemente prioritaria", amplían.

Por último, eluden entrar en la confrontación con el regidor oleirense: "En cualquier caso, el Consorcio no va a entrar en ningún juego político con el alcalde de Oleiros, que era el único de los actuales que formaba parte del ente en la adjudicación en su día de este contrato de recogida de basura. La contratación del nuevo se tramitará en septiembre".