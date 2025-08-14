Bergondo y Sada, en A Coruña, alertan a los bañistas por la presencia de carabelas portuguesas

Las carabelas portuguesas se están acostumbrando a las aguas coruñesas. Tras picar esta semana a algunos bañistas en las playas urbanas de Riazor, Orzán y Matadero, en las últimas horas se han visto en los arenales de Arteixo y también este jueves en los de Bergondo y Sada.

Estos dos ayuntamientos han informado de que se han detectado ejemplares de carabelas portuguesas en sus playas. Ambos recomiendan precaución a los usuarios en el momento del baño y piden que informen de inmediato a los socorristas si ven más en la arena, las rocas o el agua.

En Sada, los organismos se han visto en la playa de San Pedro, en Veigue, donde se ha colocado la bandera amarilla, al igual que en el arenal próximo de Cirro.

Las recomendaciones se centran en que no se toquen las carabelas y se acuda a los puestos de socorrismo o a un centro sanitario en caso de recibir una picadura. Si no hay socorristas en alguna playa conviene avisar directamente al 112.

En Arteixo se retiraron esta mañana hasta 40 ejemplares de carabela portuguesa de la playa de Sabón. También se vieron en Barrañán, donde hay bandera roja.

Estos organismos que se confunden con las medusas llegaron a las costas coruñesas el pasado fin de semana. En la ciudad de A Coruña no se han cerrado playas, pero sí se ha alertado con bandera amarilla y consejos a los bañistas por megafonía. El área municipal de Medio Ambiente está alerta por si se mantiene el peligro por carabelas.