A Coruña aumenta sus temperaturas máximas para abrir este miércoles
Meteogalicia pronostica una jornada muy de verano para la ciudad herculina, que ha abierto el día con la niebla habitual de los últimos días
El verano ha llegado a A Coruña para quedarse. A tenor de la predicción de Meteogalicia, la ciudad herculina vivirá una nueva jornada de verano, que empujará a muchos coruñeses a disfrutar de los arenales y a poder tomar parte con tranquilidad del programa de fiestas de María Pita.
Así, para hoy miércoles el cielo tendrá una alternancia de nubes y claros con momentos poco nublados o despejados.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año con mínimas que se mantienen sin cambios en 18 grados y máximas que suben un poco hasta alcanzar los 23 grados.
Con respecto a la calidad del aire, se espera que empeore de un grado desde el regular al malo.
Las precipitaciones no entran dentro del parámetro para hoy, con probabilidades de lluvia del 25% a primeras horas que se reducen al 5% para el resto de la jornada.