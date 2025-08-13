A Coruña aumenta sus temperaturas máximas para abrir este miércoles

Imagen de una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

El verano ha llegado a A Coruña para quedarse. A tenor de la predicción de Meteogalicia, la ciudad herculina vivirá una nueva jornada de verano, que empujará a muchos coruñeses a disfrutar de los arenales y a poder tomar parte con tranquilidad del programa de fiestas de María Pita.

Así, para hoy miércoles el cielo tendrá una alternancia de nubes y claros con momentos poco nublados o despejados.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año con mínimas que se mantienen sin cambios en 18 grados y máximas que suben un poco hasta alcanzar los 23 grados.

Con respecto a la calidad del aire, se espera que empeore de un grado desde el regular al malo.

Las precipitaciones no entran dentro del parámetro para hoy, con probabilidades de lluvia del 25% a primeras horas que se reducen al 5% para el resto de la jornada.