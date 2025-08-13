Extinguido un incendio forestal esta mañana en Arteixo (A Coruña), cerca del embalse de Meicende

Los efectivos de Protección Civil de Arteixo, en A Coruña, intervinieron este miércoles, sobre las 08:30 horas, junto a la brigada de incendios forestales de la Xunta para sofocar un fuego en el municipio.

En concreto, el incendio se declaró en la zona de A Furoca, cerca del embalse de Meicende. El humo era visible desde distintos puntos del municipio, como la piscina municipal. Por el momento se desconoce cuántas hectáreas se han visto afectadas.

Finalmente, los servicios de emergencia lograron controlar y extinguir las llamas.

No es el primer incendio que se registra recientemente en la zona. El pasado 2 de agosto, un fuego declarado cerca de la parroquia de A Pastoriza fue visible desde diferentes puntos de A Coruña e incluso desde la autopista AG-55. En aquella ocasión, se estima que el incendio afectó a 2,5 hectáreas de superficie rasa y 1,5 hectáreas de superficie forestal.