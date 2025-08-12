Rescate de película en Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña): sacan del agua a tres personas

Los socorristas que salvaron a tres personas en Oleiros, recibidos por el alcalde. Concello de Oleiros

La playa de Bastiagueiro, en Oleiros, fue escenario la semana pasada de un rescate de película. Dos socorristas del arenal lograron sacar del agua a tres personas durante un día de fuerte oleaje, razón por la que han sido recibidos este martes por el alcalde del municipio, Ángel García Seoane.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Margarita Figueroa,y el jefe del Servizo Municipal de Emerxencias, Juan M. Suárez, también han estado presentes en este homenaje institucional a los tres héroes de Bastiagueiro.

El ayuntamiento destaca en un comunicado la "intervención ejemplar" de los socorristas, que se lanzaron al agua para rescatar a las tres personas que estaban en peligro y que eran incapaces de regresar a la arena debido a la fuerte corriente.

Unos jóvenes que estaban en el arenal alertaron a los socorristas de la situación cuando estos se encontraban realizando la patrulla a pie. De forma inmediata, uno de ellos se lanzó al mar mientras otro comunicaba la situación al puesto para movilizar los refuerzos y coger el material de rescate.

Dos de los socorristas llevaron al bañista en peor estado hasta la arena, mientras que el resto del equipo aseguraba el estado de los otros dos. "Gracias a su profesionalidad y a la coordinación del equipo, se evitó una situación de riesgo y se garantizó la integridad de las tres personas", destaca el ayuntamiento.

El Concello de Oleiros cuenta este verano con 44 socorristas, patrones de embarcación, auxiliares de información y primeros auxilios, supervisores y jefes de equipo. Todos ellos trabajan durante la temporada de verano para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas.