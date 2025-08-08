La precolocación de la plataforma flotante de O Parrote, en A Coruña, acabará este viernes

La instalación de las plataformas flotantes del Parrote, en A Coruña este jueves. Quincemil

Este viernes O Parrote contará con su plataforma flotante prácticamente al completo. Ayer se instalaron 10 de los 12 pantalanes que conforman esta estructura y está previsto para el día de hoy la precolocación de los dos restantes. Con su instalación la obra llega al 70% de ejecución y la previsión de la Xunta de Galicia es que esté lista a finales de verano, más de tres años después de lo inicialmente previsto.

Con un presupuesto de 3,1 millones de euros los trabajos comenzaron el pasado mes de marzo.

El proyecto contempla además la creación de unas gradas que ya son visibles en esta zona, una rampa de bajada para embarcaciones y dos piscinas, una cerrada y otra abierta al mar. Todo ello respetando la zona de marisqueo.

Paralelamente se construirá un edificio multiusos que tendrá un almacén para embarcaciones con acceso al exterior, vestuarios, duchas, estancias para el personal de socorrismo y una terraza. La obra tiene un presupuesto de 457.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

En primer plano, zona en la que se situará el nuevo edificio, al fondo las gradas de la zona de baño de O Parrote. Quincemil

De esta forma, la infraestructura al completo estará lista para el próximo verano.

En el caso de la plataforma, cada pantalán que la conforma mide 5 metros de largo y 12 de ancho. Están elaborados en hormigón armado y fueron prefabricados por la empresa adjudicataria, López Cao, en las proximidades de Buño en el municipio de Malpica.

Tras la precolocación de los dos pantalanes que faltan este viernes, el siguiente paso será colocarlos en la posición definitiva e iniciar los trabajos de sujeción y anclaje para asegurar su posición anclada a la plataforma del Parrote.

Plataforma del puerto de A Coruña EP

La última fase pasará por la ejecución del pavimentado en madera que cubrirá la superficie de los pantalanes.