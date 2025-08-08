A Coruña escapa de la ola de calor: máximas soportables y cielos despejados este fin de semana

Mientras que en gran parte de la península se mantienen en alerta por altas temperaturas, en A Coruña no pasamos de los 30 grados.

En Galicia, tan solo hay aviso por calor en el sur de la comunidad, el resto alcanzará temperaturas elevadas, aunque soportables para lo que se enfrenta el resto de España.

Este viernes la ciudad ha amanecido bajo los 20 grados, que irán aumentando moderadamente hasta llegar a los 24 de máxima en el día de hoy.

De cara al fin de semana, este sábado el mercurio se mantendrá en los 24, aunque con un domingo en el que se llegará a los 27.

Todo ello acompañado por un sol radiante, sin rastro de una sola nube en el horizonte, aunque con nieblas nocturnas que darán sensación de frescor a medida que se va haciendo de noche.