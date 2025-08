Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Arteixo (A Coruña) denuncian mala gestión

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Arteixo Norte, en la zona de Os Ventos, denuncian mala gestión del servicio de la que responsabilizan a la empresa concesionaria Osventos Innovación en Servizos y al Concello. A través de un comunicado, las delegadas sindicales de la CIG y UGT-SP acusan al gobierno local de haber señalado a las trabajadoras como responsables de la desorganización.

"O que se pretende é desviar a atención e ocultar a responsabilidade real dunha mala xestión prolongada no tempo", afirman.

Las trabajadoras aluden a unas declaraciones realizadas en el último pleno municipal, en el cual "acusóusenos falsamente de boicotear o servizo, de exercer mala coordinación, de intimidar ás compañeiras e mesmo de promover unha folga encuberta. Acusacións gravísimas e totalmente infundadas que vulneran a nosa dignidade profesional e sindical, e que supoñen unha forma de acoso institucional que non podemos permitir".

Por su parte, desde el Concello explican que, con una inversión de 2,5 millones de euros anuales, esperan que "los usuarios estén atendidos". De todas formas, entienden "las dificultades de una empresa si en pocos días no aparecen la mitad de los empleados" en relación a la información facilitada por la concesionaria indicando que en las dos últimas semanas han tenido una media del 50% de bajas.

En su escrito, las trabajadoras recalcan que "desde hai tempo, o persoal do SAF vén alertando de carencias organizativas, falta de previsión e absoluta ausencia de planificación por parte da empresa, mesmo coñecendo con antelación as ausencias por vacacións ou baixas médicas".

Así, subrayan que "a situación chegou ao límite este verán, pero non foi algo repentino, senón consecuencia dunha xestión desastrosa que vimos denunciando reiteradamente tanto á empresa como ao Concello".

Sin embargo, desde el Concello reiteran que entre el personal y no el equipo de coordinación este número de bajas no estaba previsto, aludiendo a una "huelga encubierta". Asimismo, recuerdan que el servicio en la zona sur de Arteixo funciona sin incidencias.

Sobre las bajas, las trabajadoras mantienen que solo dos fueron imprevistas y que el resto "estaban comunicadas con tempo e non se fixeron as coberturas necesarias". Además, denuncian que pese a las afirmaciones del gobierno local, el servicio no se ha restablecido y sigue sin haber una planificación.

Lo que piden las trabajadoras del SAF de Arteixo Norte

Entre sus denuncias está la falta de un Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) por parte de la concesionaria. Una ausencia que califican de "gravísima" y que señalan como solución preventiva para "ter evitado parte do absentismo actual, protexendo a saúde das profesionais e garantindo unha mellor organización do servizo".

En el comunicado, las delegadas sindicales indican que para revertir la situación exigen el cese de la "campaña de desprestixio institucional contra o persoal e as súas representantes", la puesta en marcha de un plan de reorganización contando con las trabajadoras, la activación de un protocolo de PRL y respeto institucional al trabajo y a la representación sindical.

"Este servizo non se sostén coas falsas acusacións nin coas escusas. Sostense por parte das traballadoras, con esforzo, responsabilidade e compromiso", concluyen.