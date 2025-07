El PP abandona el Pleno de A Coruña al no permitírsele al portavoz replicar por alusiones

El grupo municipal del PP en A Coruña ha abandonado este jueves el Pleno extraordinario en el que se debatieron importantes asuntos. Primero salió del salón el portavoz, Miguel Lorenzo, seguido por los demás concejales. La sesión ha continuado sin que los populares regresaran.

Tras la votación por la aprobación del nuevo convenio para la regeneración urbanística de As Xubias, que siguió a un debate cargado de reproches del PP al Gobierno local y al otro grupo de la oposición, el BNG, por apoyar el acuerdo, la alcaldesa y presidenta del Pleno, Inés Rey, intervino para hacer reproches al grupo popular por algunas referencias dirigidas a ella en sus turnos de palabra anteriores.

En concreto, Rey se dirigió al portavoz, al que criticó por referencias personales previas hacia ella y su familia durante el conflicto de la huelga de basuras del año pasado. Visiblemente enfadada, la regidora contradijo manifestaciones que el edil popular había hecho antes en las que decía que la había apoyado en aquel contexto problemático.

Lorenzo pidió replicar por haber sido aludido, pero Rey se lo impidió y dio paso al siguiente asunto. En ese momento el portavoz del PP se levantó y se despidió. Segundos después le siguieron los demás concejales de su partido.

El Pleno continuó sin las votaciones del PP en los debates sobre el convenio de las Adoratrices en la zona del parque del Agra y del cambio de uso de Xuxán solicitado por la Xunta para construir más viviendas.

Fuentes populares señalan que su portavoz "tiene derecho a réplica por alusiones personales". "El sectarismo de Inés Rey ha llegado al límite al atacar y lanzar acusaciones personales de forma directa al portavoz del grupo mayoritario, Miguel Lorenzo, y no dejarle hablar a pesar de solicitar la palabra por evidentes alusiones".

Desde el Gobierno local se recalca la función de la alcaldesa como "moderadora del Pleno" y se añade que en las sesiones "no se permiten debates y réplicas personales".

El BNG, a través de la red X, comenta que el abandono del PP "revela que no Concello hai un estilo de oposición útil para os veciños, o do BNG, capaz de obrigar o Goberno Local a rectificar e a mellorar as súas propostas, e outro, o do PP, que quer trasladar aquí a crispación e a lameira da política madrileña".