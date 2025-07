A Coruña se despide del sol con un domingo pasado por agua

Bo día! A chegada dunha fronte fría pouco activa deixará un progresivo aumento da nebulosidade. A partir do mediodía:



🔹Ceo cuberto no norte, con algunha chuvia feble e illada

🔹Parcialmente nubrado no sur.

🔹Temperatura por debaixo dos 25ºC no norte e dos 30ºC no sur. pic.twitter.com/5pSAI5lycX