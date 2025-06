A Coruña no tendrá sardina fresca para San Juan: "La gente la compra ya para congelar"

La noche de San Juan este 2025 coincide en lunes, un día en el que las plazas no suelen abrir ya que los barcos no salen a faenar el día anterior. Este 23 de junio no será la excepción. En la plaza de Lugo de A Coruña son mayoría las placeras que ya no se plantean abrir sus puestos el próximo lunes.

Habitualmente en los fines de semana no se pesca, pero la Consellería do Mar permite de manera excepcional faenar este domingo desde las 12:00 horas hasta el mismo momento del lunes. De todas formas, los pescadores del cerco no saldrán a por sardinas.

Según informa Europa Press en base a fuentes de Mar, la medida se ha autorizado de forma excepcional pero, según explica el presidente de las Cofradías de Galicia, José Antonio Pérez, los pescadores del cerco descartan salir porque creen que "no será buen día" porque las ventas se concentran en este viernes.

En la plaza de Lugo se hacen eco de esto. Puri Bermúdez afirma que, como tenía previsto, se acercará el lunes de madrugada a la Lonja para ver si ha llegado algo y atender a sus clientas que ya han hecho reservas previas. "No garantizo nada", puntualiza, explicando que los barcos probablemente no saldrán "porque no les compensa".

"Si hay buena, traigo y si no, no. La gente la está comprando ya para congelar", añade.

Este viernes ha sido un buen día en la plaza. Varias pescaderas coinciden en que la sardina se está vendiendo bien, sin haber aumentado mucho de precio respecto a los primeros días de la semana. Este viernes se movía entre los 8 y los 10 euros frente a los 7 de media del pasado miércoles.

Rebeca Romero confirma que no abrirá el lunes. "No sé si habrá del xeito, pero si hay irá carísima porque habrá pocas cajas", indica. De todas formas, las pescaderas coinciden en señalar que la sardina del xeito es de menor calidad.

Este viernes ha vendido toda su mercancía de sardinas y al mediodía solo le quedaba alguna parrocha que se había colado en las cajas.

"En principio el lunes solo habrá congelada y la gente prefiere congelarla en casa que comprarla así", señala.

Con ella coincide Belén Noriega, que explica que "llevamos toda la semana vendiendo". El éxito de la venta de sardinas es algo habitual en estas fechas y, ante la poca probabilidad de contar con pescado fresco el lunes, "hay quien adelanta a este sábado las sardiñadas".

Por su parte, Víctor Conde, que planeaba acercarse el lunes a la Lonja ya ha descartado esa idea. "Yo ya aconsejé a la gente que congelara. Al final el lunes no abriré; toca descansar".