Crimen machista en A Coruña: Minuto de silencio y "repulsa" delante de la subdelegación del Gobierno

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha presidido esta mañana un minuto de silencio delante de la sede de la entidad gubernamental en repulsa por el crimen machista producido el pasado domingo.

Previo al minuto, la subdelegada leyó una declaración institucional donde condenó este crimen, que se suma a una larga lista en los últimos años.

"Reiteramos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amistades. Con este terrible asesinato son 14 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas", insistió en el discurso, recordando el número de familias que han quedado rotas por esta lacra y de niños y niñas en situación de orfandad por el fallecimiento a manos de su pareja de un progenitor.

"Como sociedad democrática no podemos permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una violencia estructural y contra eso tenemos que luchar. La violencia machista es una violencia estructural sustentada en la discriminación y desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres", amplió.

"La violencia contra las mujeres y las niñas vulnera los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad", afirmó con rotundidad.

"Por ello hacemos hoy este minuto de silencio, para mostrar esa repulsa y darnos fuerza", concluyó Rivas.

Minuto de silencio de la Xunta

Minuto de silencio en San Caetano, en Santiago de Compostela. Xunta de Galicia.

Este minuto de silencio fue replicado tanto en la sede central de la Xunta de Galicia como también en la delegación de A Coruña del gobierno autonómico.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó la repulsa ante cualquier acto de violencia de género y declaró que "situaciones como esta constatan que aún queda mucho trabajo por hacer".

Inés Rey pide no juzgar a las víctimas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, indicó en un encuentro con los medios de comunicación que "no tenemos datos a mayores. Pedimos que no se juzgue a las víctimas, es muy fácil juzgarlas y todas esas conductas que nos parece que haríamos en esa situación. A veces no es cuestión de voluntad, es el fruto de años de maltrato psicológico. Me parece injusto juzgarlas y eso no va a terminar con el machismo".