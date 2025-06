Inés Rey condena el asesinato machista de A Coruña y convoca una concentración en María Pita

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado su "profundo dolor" tras conocer el asesinato machista ocurrido esta mañana en el barrio de la Sagrada Familia.

La regidora ha condenado enérgicamente el crimen y ha hecho un llamamiento a la unidad para erradicar la violencia de género.

"El machismo es una lacra que tenemos que erradicar entre todos los demócratas. Una sociedad no puede avanzar si no lo hace en igualdad. Comportamientos como este no deberían tener cabida en nuestra sociedad", afirmó Rey visiblemente afectada.

La alcaldesa trasladó además su pésame a la familia de la víctima, una mujer de mediana edad que falleció tras ser apuñalada presuntamente por su pareja.

Como muestra de repulsa, Inés Rey ha convocado a la ciudadanía a una concentración este lunes a las 20:00 horas en la plaza de María Pita.