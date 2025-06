Aprobada la licencia de obra de construcción en una parcela en A Maestranza, en A Coruña

La junta de gobierno local de A Coruña ha aprobado la licencia de construcción en la zona de A Maestranza para un edificio de 36 viviendas en la parcela que no tiene restos arqueológicos.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que se trata de una situación que está judicializada "pero no acordada la suspensión ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional". Por tanto, al ser un contenido reglado, el concello está obligado a resolver favorablemente a la solicitud, dado que cumple con el "estudio detalle y normativas".

No obstante, informó también que esta licencia tiene "eficacia diferida" y que, por tanto, hasta que no presente el proyecto de ejecución no se empezará a construir el edificio. La promotora, Lipromo, y el concello han acordado que no se presentará este documento hasta que no se resuelva la vía judicial, cuya fecha estimada es este verano.

Por tanto, siempre que haya luz verde en los juzgados, la construcción empezará a la vuelta del período estival.

Casa Cornide, los Franco y su "desobediencia democrática"

Por otro lado Inés Rey fue cuestionada al término de la reunión por la multa impuesta a la familia Franco en relación a la no apertura de Casa Cornide.

"Poco me parece. La situación de la Casa Cornide está en marcha con las acciones encaminadas a recuperarla y ahora dependen al 100% del concello, toda vez que el Estado la desafecta y no tienen nada que reclamar. Iniciaremos en solitario el camino con la revisión de oficio de los acuerdos que deberán ser anulados para presentar la demanda por vía civil para recuperar este patrimonio".

La alcaldesa fue especialmente contundente con los familiares del militar. "Los Franco, en su línea habitual, de desobediencia democrática. Siguen negándose a abrir la casa. Espero que la Xunta actúe con contundencia aplicando la ley, poniendo multas y de mayor cuantía para que entiendan que este país es un estado democrático y de derecho y que todos somos iguales ante la ley, y no están exentos como estuvieron cuarenta años del cumplimiento de la misma".

"No van a venir aquí los hombres de negro de San Caetano"

Con respecto al Plan Económico Financiero que mañana irá a pleno, la alcaldesa comentó que se presenta "porque se incumple la regla de gasto y es un trámite reglado, normal y habitual. No supone la intervención de las cuentas municipales ni de la Xunta. No van a venir aquí los hombre de negro de San Caetano".

Con respecto a la situación, ahondó en que "es un mecanismo contable y no tiene más trascendencia. No es el apocalipsis financiero ni el concello está intervenido. No afecta a nada de la gestión presupuestaria normal del ayuntamiento".

En marcha la comisión del proceso de licitación del contrato de basuras

Sobre la comisión informativa especial de seguimiento del proceso de licitación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, la regidora informó que hoy se puso en marcha como se acordó con el BNG en el último pleno, estando presente los tres grupos políticos.

La presidencia de la misma recaerá en el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñasl.

Más asuntos

La junta de gobierno local celebrada hoy también acordó el pago de facturas derivadas de contratos verbales, que a juicio de la alcaldesa "es un mecanismo previsto para pagar prestaciones y servicios realizados a la administración" y al que se han acogido.

Del mismo modo, entre otros asuntos, se ha modificado el anexo de inversiones para contratar un nuevo sistema de hielo en el mercado de San Agustín.

Además, saldrá a concurso la concesión de la tienda del Aquarium Finisterrae por un período de cinco años y se han aprobado dos convenios a través de la Fundación Emalcsa, uno con Proyecto Norte y Pares por 49.000 euros y uno con la Fundación Amigos de la Ópera con una dotación de 80.000 euros.