El San Juan en A Coruña inicia la cuenta atrás: la plaza de Lugo calienta motores con las sardinas

En San Juan, la sardina moja el pan. Una frase que resume una celebración tan importante en el calendario de los coruñeses inicia ya el proceso de cuenta atrás. Las parcelas de las playas pierden sentido sin una buena churrascada o una buena ración de sardinas a la brasa, que permita consumir las últimas horas del día como paso previo a la noche más corta del año.

La plaza de Lugo, entre otros lugares, se prepara para la venta de este conocido pescado. Ana, desde el puesto de pescados Beatriz, explicó a Quincemil que "de momento hay. Es pequeña pero ya está saliendo bien. Está empezando a salir rica".

Con respecto a la posibilidad de comprar para congelar, una alternativa que cada vez usan más coruñeses, indica que "este año está complicada al cuadrar San Juan a martes. No sabemos si vamos a tener sardina el lunes. Unos dicen que sí, pero como no sabemos nada seguro, lo mejor para prevenir es congelar para tener en casa".

Sobre precios, Ana explica que están "de momento, como todos los años, 5 o 6 euros la docena. De cara a San Juan, imprevisible".

Del Xeito, otra forma de asegurarse de que haya existencias

Casi vecina de Pescadería Beatriz es el puesto de Pescadería Chus. "Este año cuadra fatal porque cuadra lunes y dicen que no va a haber, que va a haber una poca pero del Xeito. Que la cojan el sábado o a lo mejor viene algún barco ese día", indica Chus a preguntas de Quincemil.

"Al principio decían que había pero no, que va a haber pero del xeito, que es otra forma de pescar pero no es tan buena. Al haber poca, va a ir cara. A lo mejor no va cara porque si la venden el viernes y sábado, pero bueno, barata ese día no va a ir, depende de lo que haya", comenta con respecto a los precios.

Belen Noriega, una de las placeras de Mariscos Longueira. Quincemil.

"Habiendo frescura, que la gente se anime a venir a la plaza"

En medio de varios clientes haciendo sus primeras compras del día, Belén Noriega atiende a Quincemil desde el puesto de Mariscos Longueira. "Esperemos que haya sardina porque creo que van a faenar los barcos y previsiblemente va a haber sardina el lunes", indica para tranquilizar al coruñés que necesita este manjar para que su San Juan sea completo.

Sobre los precios, manifiesta que "estará entre 5 y 6 una buena sardina, no es la grande que es el medianillo pero sale espectacular. Esperemos que para esa fecha sea más o menos como todos los años".

Por último, Belén deja un consejo por experiencia. "Congelar la sardina no lo recomiendo porque no es un pescado que congele bien pero habiendo frescura y no siendo muy caro, que la gente se anime a venir a la plaza".