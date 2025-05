Montegolf, dos décadas de abandono en A Coruña: "Mi hijo tiene 18 años y no ha aprovechado nada"

Con las mayores ilusiones del mundo. Así recuerda Susana el momento en que, en 2002, compró su casa en la urbanización Montegolf, un ambicioso proyecto inmobiliario situado en el límite de tres municipios: Arteixo, Culleredo y A Coruña. Fue de las primeras vecinas en llegar. "Elegí la casa fijándome en cómo entraba el sol", relata. Estaba convencida de que iba a ser el lugar perfecto para criar a sus hijos.

La oferta era tentadora: casas unifamiliares rodeadas de zonas verdes, con un complejo deportivo que incluía piscinas, canchas de tenis, pistas de pádel y áreas infantiles. Un entorno ideal, en el término municipal de Arteixo (A Coruña), donde los niños podrían jugar con libertad en un entorno seguro. El sueño de una vida idílica. Pero ese sueño, para muchos, nunca llegó a materializarse.

Las instalaciones prometidas jamás se pusieron en funcionamiento. La promotora original, Riofisa, presentó el proyecto con grandes expectativas, pero pronto pasaron los años y las manos: otras promotoras, fondos de inversión, la crisis económica de 2008 y una maraña legal y administrativa condenaron a las instalaciones al abandono.

Natalia, vecina desde hace casi dos décadas, coincide: "Compramos cuando nuestro hijo tenía dos años. Ahora tiene 18 y jamás utilizó las piscinas. Todo estaba en la escritura, pero nunca se materializó. Al principio algunos vecinos no querían abrir las instalaciones, decían que costaría mucho mantenerlas. Luego vinieron excusas y más excusas".

Instalaciones deportivas abandonadas en Montegolf, en Arteixo (A Coruña) Quincemil

Las instalaciones no solo no se abrieron, sino que quedaron expuestas al vandalismo. "Ahora, a media tarde, ves coches aparcados ahí. No creo que estén haciendo nada bueno", comenta Vanesa, vecina desde 2012. Y las paredes de lo que iban a ser canchas de pádel, así como los azulejoa de las piscinas, se convirtieron en un gran lienzo en blanco para los grafiteros.

Hubo un tiempo en el que sabías que habías llegado a tu destino cuando entrabas por la carretera principal de la urbanización y la garita de acceso al complejo deportivo anunciaba en letras grandes: "Montegolf". Ya ni eso queda. Hasta las letras se robaron.

"Mis hijos prácticamente no pudieron disfrutar de nada", se lamenta Susana, que además denuncia el estado de abandono generalizado de la urbanización: barandillas oxidadas, árboles arrancados, alcantarillas de las que brota hierba...

Malas hierbas en las aceras y alcantarillas Quincemil

Un barrio partido en tres

Asimismo, más allá del fiasco del complejo deportivo, los vecinos denuncian problemas estructurales en el día a día de la urbanización. Montegolf está en un punto geográfico complicado, ya que se reparte entre tres municipios: Arteixo, Culleredo y A Coruña. Esta peculiaridad ha dificultado la prestación de servicios básicos como el transporte público.

"¿Sabes lo que es que los niños vayan al autobús de noche, sin farolas, sin acera, y caminando al borde de la carretera?", se indigna Natalia. "Llevamos años pidiendo algo tan básico como eso. No puede ser que tengan que atropellar a un niño para que actúe", añade.

El principio del cambio

Después de años de reuniones entre la Asociación de Vecinos de A Zapateira y el Concello de Arteixo, parece que el cambio está por llegar. En 2023, el ayuntamiento logró, tras una larga negociación, quedarse con la propiedad del complejo deportivo. Riofisa, que había exigido la devolución de una fianza de 644.000 euros depositada en 2002, aceptó una quita de 340.000 euros en favor del concello, debido al deterioro de las instalaciones y los impuestos impagados. Así, el recinto pasó a ser de titularidad pública.

Ese movimiento, según fuentes municipales, desbloqueó la posibilidad de rehabilitar la zona con fondos públicos. Y es que ahora, por primera vez, los tres ayuntamientos implicados —Arteixo, A Coruña y Culleredo— trabajan juntos en un proyecto común.

"La noticia nos llena de ilusión, sobre todo ahora que nuestros hijos podrán disfrutarlo" Álvaro, vecino de Montegolf

La iniciativa contempla una inversión de 650.000 euros, que se financiarán con ayuda del Fondo de Cooperación Local de la Xunta y una aportación igualitaria de los tres concellos. Con ello, vecinos de los alrededores podrían disfrutar también de las instalaciones.

El plan incluye la construcción de un edificio principal con vestuarios, aseos, zonas polivalentes y exteriores con pistas multideporte y piscina al aire libre. Las antiguas pistas de pádel serán reemplazadas por espacios más versátiles que fomenten la práctica de distintas disciplinas.

Una nueva esperanza

"Lo cierto es que cuando compramos la casa en 2019, pensamos que aquello se iba a arreglar en cualquier momento", cuenta Álvaro, uno de los vecinos más recientes. "Nos parecía demasiado terminado como para quedarse así para siempre. La noticia nos llena de ilusión, sobre todo ahora que nuestros hijos podrán disfrutarlo", indica.

Ernesto, propietario, y su hijo Juan, en su casa de Montegolf Quincemil

Sin embargo, todavía hay rencor. "Lo han prometido tantas veces…Ojalá esta vez sí. Pero hasta que no vea las obras en marcha, no me lo termino de creer", dice Vanesa.

Aunque no todos están satisfechos con que las instalaciones pasen a ser públicas —"preferiría que fueran privadas, al fin y al cabo las pagamos nosotros", afirma Natalia—, lo cierto es que la mayoría coincide en que algo tiene que cambiar. "Somos los olvidados", coincide la mayoría. Ahora, un total de 20.000 vecinos podrán disfrutar de la urbanización Montegolf y de sus instalaciones, que durante tantos años estuvieron abandonadas.