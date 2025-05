Inés Rey se defiende de las críticas a su gestión de PP y BNG: "A Coruña está en su mejor momento"

Inés Rey ha anunciado este miércoles que próximamente hará un balance específico de los dos años de mandato que lleva desde las últimas elecciones, pero exactamente cuando se cumplan dos años de la toma de posesión.

Quienes se han pronunciado sobre la gestión de la alcaldesa y el gobierno local en estos dos años, han sido esta mañana el PP y PSOE de A Coruña de la mano de sus respectivos líderes, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, quienes han sido muy críticos con Inés Rey, achacando problemas de diálogo y una gestión negativa.

Por su parte, la alcaldesa ha dejado claro a preguntas de los medios al respecto que su balance "es totalmente opuesto al de la oposición y objetivamente positivo, lejos de triunfalismos": "considero que la ciudad está en su mejor momento tanto a nivel de población como en datos de paro, así como en posicionamiento en cuanto a referente cultural en el noroeste peninsular".

A esto añadió que A Coruña "es la ciudad en la que muchas ciudades de España se miran para tomar medidas, desde la movilidad a la programación cultural" y recordó que ayer asistió a una junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) donde según ella han coincidido en su postura sobre la ciudad alcaldes de otras ciudades.

"A la gente lo que le preocupa precisamente son las cosas en las que trabaja el gobierno municipal, por ejemplo la vivienda", sobre lo que la alcaldesa aseguró que desde el Concello se está trabajando, tanto desde hace poco con la aprobación de la ordenanza de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), la petición de mercado residencial tensionado, la promoción de vivienda pública o la cesión de suelos a otras administraciones para la construcción de vivienda pública.

A este respecto, destacó el "ambicioso" plan de vivienda pública municipal que se alargará hasta 2030 para dar respuesta a las necesidades de la población "y a lo que es la máxima preocupación con diferencia de los ciudadanos", opinó.

En esta línea, hizo hincapié en otro plan municipal como el plan de barrios, que confirmó que presentará próximamente y que cuenta con 53 millones de euros para invertir en mejoras de equipamientos y mantenimiento.

"Ningún barrio de la ciudad puede decir que la alcaldesa no ha ido o que no se ha hecho algo en su barrio", aseguró, a la vez que puso el ejemplo de que en Bens, "donde no habían visto máquina excavadora desde que se hizo el núcleo, el mandato pasado tuvieron una inversión de 1,1 millones de euros en saneamiento, asfaltado y mejoras".

"Todos los barrios son atendidos y más que lo van a estar con este plan de barrios con inversiones y atención para cada uno de ellos. todo ello junto al plan de parques en cuanto a equipamientos y centros cívicos", detalló.

Avances en "temas históricos"

A su vez, Inés Rey se mostró orgullosa de que su gobierno haya avanzado en temas históricos como la integración del puerto en la ciudad. En este contexto, anunció la publicación este miércoles en el Diario Oficial de la UE de la convocatoria del concurso internacional de redacción del Master Plan del Puerto de A Coruña.

Todo ello con un plazo hasta el 1 de agosto para presentación de propuestas. "Esto es un tema real, tangible, más allá de la foto y el titular", expresó, mientras definió como "trabajo ejemplar" el acuerdo conseguido por el Concello con otras administraciones gobernadas por partidos diferentes que comparten el objetivo común de "diseñar el futuro de la ciudad".

Destacó a su vez el "desbloqueo del convenio" y la licitación en marcha del nuevo centro de salud para el barrio de la Falperra en el antiguo mercado de Santa Lucía, algo que ha aprobado esta semana el Consello de la Xunta.

"Lejos del ruido, del fango y del barro que nos han querido meter, el gobierno municipal es serio, gestiona, trabaja y tiene las mismas preocupaciones que los ciudadanos. Ejecutamos medidas a diario para dar solución a las preocupaciones y así hacer de esta ciudad una ciudad líder y referente como motor económico, cultural y social de Galicia", sentenció.

Por último, quiso poner en valor que "la complacencia no entra en nuestra agenda ni mucho menos el descanso" y aseguró que "contamos con respaldo de los coruñeses y su valoración positiva de la gestión del gobierno local y mi papel como alcaldesa".

Inés Rey sobre el BNG: "No entiendo bien las críticas, llevamos tiempo sentándonos con ellos"

A preguntas de los periodistas sobre el balance de la gestión y relaciones con el gobierno local realizado por el líder de los nacionalistas coruñeses, Francisco Jorquera, Inés Rey afirmó la disposición del Concello de A Coruña de "mantener vías de diálogo abiertas con quien es socio preferente del gobierno municipal para dar cumplimiento al acuerdo de investidura".

Sobre esto, corroboró que llevan tiempo sentándose con ellos y "hablando de asuntos que tienen que aprobar y que tienen que ir a pleno". "No entiendo bien esa crítica porque se han retomado relaciones y negociaciones, nos sentamos a hablar de todo y tenemos una comunicación fluida con el BNG", concluyó.