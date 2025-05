La avenida de Os Mallos de A Coruña eliminará el estacionamiento en batería

Desde que a mediados de 2022 el Gobierno local cambió la distribución del aparcamiento en un tramo de la avenida de Os Mallos de A Coruña, el paso del bus urbano y el incorrecto estacionamiento de algunos vehículos en batería han ocasionado problemas en la movilidad en esa zona por la estrechez de la calzada.

El transporte público ha quedado atascado durante minutos sin poder avanzar, lo que ha motivado las quejas de los vecinos, los comerciantes y los trabajadores de la Compañía de Tranvías. El Gobierno municipal va a volver a cambiar la disposición del aparcamiento, según adelantó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, en una emisora local.

El tramo afectado de la avenida de Os Mallos es el comprendido entre la ronda de Nelle y la calle Eugenio Carré Aldao. Con el cambio de estacionamiento de línea a batería se ganaron catorce plazas (de 77 se pasó a 91). Pero la nueva disposición no tardó en provocar problemas de tráfico, y los primeros en protestar fueron los conductores de autobús, vehículos que circulaban muy pegados a los coches aparcados en batería en el margen izquierdo.

Cuando el morro de un turismo o una furgoneta sobresalía demasiado de su plaza e invadía parte de la calzada, los buses no podían avanzar ni maniobrar para esquivar el obstáculo y se veían obligados a esperar a que el conductor del vehículo mal aparcado apareciese para retirarlo.

Lo que ha resuelto hacer ahora el Concello es "recuperar el aparcamiento en línea y ampliar las aceras para evitar la doble fila", avanzó la regidora. Fuentes municipales añaden que "se va a renovar el saneamiento en toda la avenida", de modo que la nueva forma de estacionar se irá implantando "por tramos".

"Mejor" por la avenida de Arteixo

El bus urbano que circula en un solo sentido por la avenida de Os Mallos es el de la línea 11, que lleva semanas moviéndose de manera provisional a lo largo de la avenida de Arteixo. Los vehículos de reparto de mercancías en establecimientos de la zona también se quejaron en el último año por la falta de espacio suficiente para realizar su trabajo en ese tramo de la avenida. Más adelante, en la parte final de la calle cerca del centro cívico, también hay plazas de aparcamiento en batería, pero la amplitud de la calzada no dificulta la circulación.

Los conductores de los buses urbanos son partidarios de que el bus 11 siga circulando por la avenida de Arteixo por ser una vía "más rápida y sin obstáculos". "Cuando hicieron la renovación en Os Mallos el Ayuntamiento habló con vecinos y comerciantes, pero no consultó con nosotros. Ha sido difícil circular por ahí y lo seguirá siendo. Es preferible seguir por la avenida de Arteixo. No sé por qué no mantienen esta ruta", expresa Óscar Vieites, presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías.