La VII edición de la Carreira Popular 10K Praia de Miño (A Coruña) se celebrará el 25 de mayo

El domingo 25 de mayo, Miño (A Coruña) acogerá la VII Carreira Popular 10K Praia de Miño, organizada por la asociación local Trail Running Galea Sport, en colaboración con el Concello.

La prueba reunirá a decenas de deportistas en la Praia Grande de Miño para disputar una competición que forma parte del circuito de carreras de la Deputación da Coruña.

Como en ediciones anteriores, la jornada arrancará con una andaina de 7,5 kilómetros, que será la primera en salir a las 9:00 horas. A las 9:30 horas será el turno de los y las participantes de la categoría absoluta, quienes deberán completar un recorrido de 10 kilómetros.

A partir de las 11:00, una vez finalizada la prueba de adultos, saldrán las categorías sub 18 y sub 16, que deberán completar un recorrido de 3.000 metros. Los sub 14 correrán 2 kilómetros y saldrán a las 11:20; los sub 12 cubrirán la mitad de ese recorrido y partirán a las 11:35 horas y los sub 10 lo harán a las 11:45 en un circuito de 700 metros.

Pondrán el broche de oro a una mañana de deporte y diversión los y las nacidos desde 2018, que saldrán a mediodía y correrán 100 metros.

El plazo de inscripción todavía estará abierto hasta el 19. Aquellas personas interesadas en apuntarse pueden hacerlo a través del link https://ccnorte.com/evento/inscribirme/id/3039/vii-carreira-popular-10k-e-

andaina-praia-de-mino.