Personas sin hogar de A Coruña duermen en contenedores: "Debemos darles un lugar donde protegerse"

Dos personas fallecieron en el último medio año en contenedores de papel en A Coruña, la última hace solo una semana. Eran dos personas sin hogar que, por diversas circunstancias, tuvieron que encontrar como solución de urgencia habitacional el descansar en un contenedor de papel donde fallecieron.

Quincemil Localizado un cadáver en un contenedor de papel en A Coruña

La situación requiere una perspectiva global para poder comprenderla. En A Coruña las personas sin techo han sido tradicionalmente beneficiarias de diferentes instituciones como Padre Rubinos o los programas de Servicios Sociales, y cuando la situación no ha derivado en ello han dormido en soportales, partes bajas de puentes o zonas relativamente resguardadas por dos motivos: seguridad personal y también ocultarse para que nadie los reconociese.

No obstante, de un tiempo a esta parte, los contenedores de papel se convirtieron en un lugar que, a pesar de parecer seguro, puede convertirse en su propia trampa mortal. Disponen en su interior de papel, un material que no es duro y que, evidentemente, no genera las mismas complicaciones que el contenido de otros depósitos paralelos. Tienen una estructura robusta, proporciona seguridad y discreción. Pero genera un grave problema, y es que lo que les ha ocurrido a estos dos fallecidos: el proceso de recogida que acaba desembocando en un suceso trágico.

Residencia Padre Rubinos Fundación Amancio Ortega

Padre Rubinos como ángel de la guarda

Instituciones como la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos son un elemento clave para este eslabón de la sociedad que necesita que el escudo social ejerza como tal, más allá de que este término haya sido usado en la batalla política y en el relato desde hace cinco años. A través de sus profesionales, intervienen desde un criterio integral, individualizado, buscando que consigan su autonomía personal y de forma interdisciplinar.

Padre Rubinos proporciona un lugar de residencia que se encuentra al 100% de su capacidad. Hay lista de espera. Su centro cuenta con un albergue, que es un destino de emergencia total donde se da una cobertura inmediata para las personas que carecen de una alternativa residencial que facilite su inclusión. Es decir: que tengan donde dormir de forma inmediata, para luego abordar el resto de problemáticas que giran alrededor de una persona sin techo. Son un total de 58 plazas, 47 para hombres y 11 para mujeres, que llevan aparejado un sistema de aseo, consigna, lavandería o ropero.

Esta institución también dispone de un servicio de centro de atención continuada, que está pensado para personas sin hogar con perfiles de baja exigencia donde pueden permanecer durante las 24 horas del día, y cuenta con 25 plazas. Está planteado para que se pueda adaptar a cada usuario, debido a que su concepción es para momentos de gran inestabilidad. En paralelo, existen los grupos de inserción, los centros de acogida, o el comedor social.

"El problema de las personas sin techo es mayor y mucho más complejo que encontrarles un lugar donde dormir. Debemos intervenir en más factores, pero el primero es darles un lugar donde cobijarse y protegerse", relata su directora, Mónica Rioboo, en conversación con Quincemil. Una profesional preocupada y ocupada, durante 24 horas y 365 días al año, de que todos sus usuarios puedan sentirse, de la forma más cercana posible, a estar en casa.

La Cocina Económica y sus servicios

Las personas sin techo no solo necesitan un lugar donde dormir. Necesidades básicas como la alimentación o la higiene no se pueden satisfacer de una forma integral cuando uno no tiene domicilio. Algo tan básico, y que dignifica, como tomarse una ducha, es inviable cuando no tienes un hogar para ello.

Por ello, la labor que realizan entidades como la Cocina Económica es fundamental para estas personas. Disponen de servicio de desayuno, todos los días de año, de 8:00 a 9:00 horas, de entrega de comida a familias carentes de recursos e incluso de comedor general con inicio a las 11:15 para los que no usan comedor y 12:00 los que comen en el propio centro de la calle Socorro.

Del mismo modo, la Cocina Económica oferta dos servicios esenciales para su día a día. Por un lado, un servicio integral de aseo de duchas (8:00 a 11:00) y lavandería de ropa, además de un servicio de donativos de ropa. Del mismo modo, existe un punto solidario con un lugar de espaciamiento con televisión, internet, juegos de mesa, biblioteca y sofás que abre todos los días del año, salvo domingos y festivos, en Cordelería 10.