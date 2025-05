Unión por Cambre (A Coruña), sobre la supresión del Galaicoi: "es porque lleva el sello de UxC"

Unión por Cambre ha criticado la cancelación del evento Galaicoi, una romería Galaico Romana que se desarrolla en Cambre desde hace ocho años y atraía a millones de personas hasta la localidad coruñesa, con su repercusión económica.

Concello de Cambre Cambre (A Coruña) suspende la romería Galaicoi por la situación crítica del Concello

Así, la formación que gobernó Cambre durante los últimos diez años, lamenta que "la primera medida de calado que toma Diana Piñeiro sea eliminar el Galaicoi, a la que califica de fiesta, lo que denota un desconocimiento total y absoluto por parte de la primera edil de lo que es el Galaicoi".

A tenor de la formación local de Cambre, "es una supresión sin sentido ninguno teniendo en cuenta que dicho evento ya estaba en licitación y finalizando el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas para poder valorarse y proceder a la licitación".

Sobre la justificación del gobierno local, que invocan falta de personal y destinar esos fondos a las ANPAS, indican que "se habla de cuestiones totalmente diferentes. El Gobierno de UxC, a través de una providencia del concelleiro de Economía y Facenda, dio orden a intervención de llevar a pleno un suplemento de crédito de 1.230.922,95 euros para poder pagar todas las subvenciones y convenios y poner al día el pago de deudas con las asociaciones y personas que están pendientes de recibir premios de certámenes".

Más en concreto, Unión por Cambre indica que "a las ANPAS se les adeuda 105.459,11 euros por el convenio del curso 2024/25, después del esfuerzo hecho por el gobierno anterior de poner al día los retrasos que se acumulaban".

María Pan lamenta que se quiera "engañar a los cambreses"

La anterior alcaldesa de Cambre, María Pan, lamentó que "se quiera engañar a los cambreses con las excusas dadas. Está claro que suprimen el Galaicoi porque es un evento que lleva el sello de Unión por Cambre. No pueden venir ahora diciendo que todo está muy mal, que no tienen personal y que hay que sacar a licitación los servicios, porque eso ya lo sabían".

"Llevan un año votando en contra de solventar precisamente los problemas que ahora dicen sufrir. Cuando dices no a todo, y aún así te pones al frente de un Concello, tienes que habilitar situaciones y no lamentarte de lo mal que está todo, en parte, por la contribución del PP a no sacar adelante los A1 propuestos por UxC en el propio presupuesto municipal, obligando ellos mismos a trabajar con un presupuesto prorrogado en el que, por ejemplo, para subvenciones, no tiene crédito disponible. Pudieron aprobar los presupuestos donde iban los créditos para esos convenios de ANPAS o para licitar los servicios básicos que, con el presupuesto prorrogado, saben que no van a ser capaces de sacar", concluyó.