Ola de robos en el concierto de Bad Religion de A Coruña: "Emplearon la técnica del hombro"

Alrededor de doce personas sufrieron robos el pasado sábado durante el concierto de Bad Religion, celebrado en el Coliseum de A Coruña. "Emplearon la técnica del hombro: hacen que se chocan contigo y, en cuanto desvías la atención al hombro, te roban lo que tengas en el bolsillo", explica Nuria, que asistió al espectáculo con su pareja. No se dieron cuenta en el momento. "Al tratarse de un concierto de rock, no es raro que te empujen o te golpeen", añade. Pero no tardaron en percatarse: al llevarse la mano al bolsillo, su iPhone ya no estaba.

"Vimos a alguien avanzar hacia delante, pero al seguirlo le perdimos la pista; otras dos personas se interpusieron y obstaculizaron el paso", relata la espectadora. A su lado, otra persona había vivido lo mismo. En su caso, le habían robado un iPhone 16 Pro Max, el último modelo del mercado. "No se llevan cualquiera", comenta Nuria. A estas dos personas y a varias más les arruinaron la noche.

Según confirman fuentes de la Policía Nacional, hasta el momento se han interpuesto alrededor de doce denuncias por hurto de teléfonos móviles. A algunos, además, les sustrajeron carteras y otros objetos personales. En cuanto se tuvo constancia de los primeros robos, el personal de seguridad del Coliseum activó el protocolo de actuación previsto para estos casos: se redobló la vigilancia y los equipos se desplegaron por todo el recinto en busca de los ladrones.

Agentes de la Policía Nacional también se trasladaron al Coliseum para intentar localizar a los autores. Se apostaron en todas las salidas del recinto, preparados para intervenir en caso de detectar a algún sospechoso, pero no tuvieron éxito, según explican fuentes del propio Coliseum.

Javier Rodríguez, director del recinto, asegura que "no se había dado algo así en los últimos diez años". Afirma que lo ocurrido el sábado fue un hecho puntual y que el centro ya trabaja para reforzar la seguridad y evitar que se repitan situaciones similares.

Con el arranque de la temporada de conciertos y festivales, este tipo de bandas aprovechan las aglomeraciones para delinquir. Robar móviles —un imprescindible en pleno siglo XXI— se ha convertido en una práctica común, aprovechando que el público está distraído disfrutando del espectáculo.

Recomendaciones

Por este motivo, la Policía Nacional ha compartido una serie de recomendaciones para evitar este tipo de incidentes. Son siempre las mismas en grandes concentraciones: "Intentar portar los objetos de valor en bolsillos o bolsos cerrados, preferentemente interiores, que dificulten el acceso. El bolso siempre hacia adelante, y en las mochilas, no llevar objetos valiosos en bolsillos exteriores, ya que facilitan su sustracción".

A Coruña se ha consolidado en los últimos años como uno de los epicentros musicales de España, acogiendo grandes conciertos cada mes con artistas de renombre nacional e internacional. Tal como fue el caso de la mítica banda de punk rock Bad Religion el pasado sábado. Aunque este auge es una excelente noticia para la ciudad, también se ha convertido en un atractivo para los delincuentes. Y aunque los recintos cuenten con medidas de seguridad, conviene estar siempre alerta y no perder de vista los teléfonos móviles.

El móvil, además, tiene una peculiaridad: "Lo sacamos constantemente, y muchas veces no lo guardamos adecuadamente, lo colocamos en cualquier bolsillo. Eso lo hace fácil de extraer para nosotros… y también para los ladrones", explican las autoridades. También recomiendan tener a mano el número IMEI del dispositivo, necesario para poder presentar una denuncia.