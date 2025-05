La familia de Yoel Quispe, indignada porque solo hay un acusado por su muerte en A Coruña

La familia del joven Yoel Quispe, asesinado en la Nochebuena del 2023 en A Coruña, ha reaccionado con una profunda indignación al informe emitido por la Fiscalía Provincial de A Coruña sobre su muerte el pasado viernes 2 de mayo. En dicho informe se señala a un solo acusado de la muerte del joven, dejando fuera del proceso principal a los otros dos investigados.

Según informa el abogado de la familia, Adrián Borrajo del despacho Borrajo & Asociados de A Coruña, la acusación particular discrepa radicalmente de la calificación realizada por el Ministerio Público.

Señala que la institución solicita la apertura de juicio oral contra uno de los acusados, por un delito de homicidio, y pide una pena de 14 años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como una medida de libertad vigilada durante cinco años, a determinar una vez cumplida la pena de prisión. Los otros dos implicados quedarían excluidos del proceso principal.

"La Fiscalía ha optado por una visión muy limitada de lo que ocurrió esa noche. Nosotros vamos a pedir que los tres sean juzgados por asesinato, no solo uno, porque las pruebas lo sostienen", señala Borrajo.

El letrado subraya que, en este momento, existen dos procedimientos abiertos: uno, el principal, que será juzgado por un tribunal del jurado por la muerte de Yoel, y otro separado por lesiones, abierto tras la negativa de la Audiencia Provincial a imputar a otros dos jóvenes dentro del procedimiento original.

La familia se enteró de la calificación en la prensa

Además, Borrajo lamenta que la familia se haya enterado del escrito de la Fiscalía no por el juzgado, sino a través de la prensa, lo que ha calificado como una "falta de lealtad institucional". "Que tengamos que enterarnos por los medios de comunicación y no por vía oficial siendo la acusación principal, nos parece una falta grave de respeto al proceso", afirma con rotundidad.

Desde la acusación particular informan de que preparan ahora su propio escrito de conclusiones provisionales, que será presentado en las próximas horas. En él, se calificará a José Luis Franco como autor de un delito de asesinato y se pedirá la pena máxima. Además, se implicará a los otros dos jóvenes: a Yared como cooperador necesario por haber facilitado la navaja con la que se produjo la agresión, y a Aarón también dentro de la figura de asesinato.

La familia, por su parte, se encuentra "profundamente disgustada" con la decisión del Ministerio Fiscal y considera que su enfoque "no refleja la verdad ni hace justicia a la memoria de Yoel". Así lo ha subrayado la propia madre de Yoel, Maritza Iovanna, a Quincemil: "A mi hijo lo apuñalaron, lo acorralaron, eran 11 contra 1. Eso se ve en el vídeo. Fue un asesinato. No puede ser que juzguen solo a tres y ahora solo acusen a uno. Estoy muy decepcionada y muy dolida".

La madre también critica duramente que ni ella ni su abogado recibieron comunicación oficial del escrito de calificación de la Fiscalía, enterándose por la prensa de la decisión. "El viernes me puse muy mal cuando me enteré. Todo el fin de semana estuve fatal. No se nos informó, y eso no es justo", añade.

El próximo paso procesal será la presentación de los escritos de calificación por parte de todas las partes: Fiscalía, acusación particular y defensa. Posteriormente, el tribunal del jurado determinará la apertura de juicio oral.