Dos coches mal aparcados en A Coruña retrasan la llegada de los bomberos a un incendio

Tras un fin de semana marcado por los incendios en A Coruña, los bomberos acudieron el mediodía de este lunes, 5 de mayo, a sofocar otro incendio en el horno de un inmueble en la calle Inés de Castro, que afortunadamente se saldó sin heridos.

Al lugar de los hechos llegaron 7 bomberos en 3 vehículos. Allí encontraron una sartén dentro del horno, cuyo mango se había quemado, provocando una importante acumulación de humo. Los servicios de emergencias desconectaron el horno de la corriente eléctrica y procedieron a ventilar la vivienda.

A pesar de que el incidente no dejó heridos ni daños materiales importantes, los bomberos señalaron que se retrasaron en su llegada debido a que dos vehículos mal estacionados, uno en cada lado de la acera, les impidieron el paso. Aunque no dejaron de sonar las sirenas, solo apareció el dueño de uno de los vehículos y, tras retirarlo, pudieron continuar hasta el lugar. El otro conductor no se presentó.