Un año del fin del dragado de la ría de O Burgo de A Coruña: "La situación es aún más preocupante"

Este viernes 25 de abril se cumple un año de la finalización de los trabajos de dragado de la ría de O Burgo, en la provincia de A Coruña, el "mayor proyecto de descontaminación integral de una franja costera", según traslada la Delegación del Gobierno en Galicia.

Este organismo cifra en 662.488 los metros cúbicos dragados, con una inversión de 41,5 millones de euros. Las actuaciones tuvieron una duración de 29 meses y la retirada de los materiales contaminados y su restitución parcial por sedimentos libres de contaminación han permitido mejorar la calidad de las aguas y de los fondos de la ría.

También trasladan que los trabajos realizados "han favorecido la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros allí localizados y potenciar los usos lúdico-recreativos de la zona". Esta argumentación es totalmente contraria a la de los mariscadores que llevaban años trabajando en la ría antes del dragado, dado que llevan meses manifestándose y haciendo peticiones a los organismos implicados, Gobierno y Xunta, para que mejoren la precaria situación en la que se han visto envueltos.

El portavoz de los mariscadores de la ría, Manuel Baldomir, se ha mostrado tajante asegurando que un año después del fin del dragado "la situación en el sector marisquero es aún más preocupante que antes": "sabíamos que íbamos a tener que pelear con Gobierno y Xunta para sacar adelante las compensaciones comprometidas por las dos administraciones, dado que no podemos faenar como estipula el estudio de impacto ambiental en el que se refleja que en un periodo de 18 a 24 meses será imposible realizar trabajo extractivo porque el marisco no alcanza la talla comercial", denuncia.

En este contexto, critica que "nos dejan tirados en la calle y sin ayudas" y hace un llamamiento al Gobierno central a que de "un paso adelante" como hizo con Culleredo y Oleiros aportando una partida presupuestaria para arreglar el paseo marítimo de O Burgo cargada a los presupuestos del Estado. "Entendemos que los desperfectos causados son responsabilidad de la empresa que realizó la obra y se debería hacer cargo la propia empresa o la aseguradora", traslada Baldomir.

"Muchos compañeros viven de prestado"

Sobre la situación que están viviendo en cuanto a su trabajo, Baldomir insiste en que el propio Ministerio en documento oficial en 2017 reconoció que "los mariscadores íbamos a sufrir consecuencias cuando se terminasen las obras". Esto ha provocado, según el portavoz, que "muchos compañeros vivan de prestado porque la situación económica sigue siendo muy precaria".

"Tenemos que hacer frente a pagos de la Seguridad Social pero no tenemos ingresos porque no nos reconocen las compensaciones, ni tampoco podemos ejercer nuestro trabajo porque la cría sembrada no tiene talla comercial y estaríamos ejerciendo furtivismo", razona con resignación. En este contexto, destaca que están en contacto con eurodiputados del PP para conocer cómo está la situación a nivel Europa.

"Creemos que se hizo mala recepción de obra por parte del Ministerio dado que se alertó desde la cofradía que el 40% del banco marisquero de la zona de O Carniceiro desapareció con las obras de dragado y que se hizo depósito de áridos dejándolos amontonados sin extenderlos como en el margen derecho de la ría", enumera, sobre lo que añade que tampoco se dragó parte del canal de As Xubias y de la zona de O Carniceiro.

Todo esto plasmado según Baldomir en un Informe de Asistencia Técnica elaborado por la Cofradía de Pescadores y avalado por la Xunta dado que los técnicos autonómicos acudieron a hacer comprobaciones in situ.

"Hay que decir verdades completas y no a medias"

Baldomir pide al Gobierno que "reflexione su postura", dado que defiende que desde el Gobierno se asegura que abonaron partidas económicas durante el tiempo de dragado y desde la cofradía, según confirma Baldomir, se recibieron los ingresos en ese tiempo y la mayor parte de los sueldos que se pagaron a los trabajadores por no poder faenar provenían de fondos europeos.

"Hay que decir verdades completas y no a medias, porque el Estado dice que aporta el 50% y la Xunta el otro 50% a sabiendas de que la Xunta no va a aportar nada porque tienen el documento oficial que plasma los daños de las obras de marisqueo y se avalan en eso para no poner un céntimo", alega el portavoz, que subraya que forma parte de las 70 familias que están tratando de subsistir en medio de toda esta situación (78 al inicio del proceso y las protestas y de las que algunas aceptaron prejubilaciones).

"Le digo al Gobierno que si la obra quería recuperar medioambientalmente y socioeconómicamente la ría do Burgo que se replanteen el informe presentado por la cofradía de pescadores de A Coruña en el que se indican deficiencias en el dragado", asegura Baldomir.

Asimismo, niega en rotundo la posibilidad de creación de hasta 300 puestos de trabajo directos comprometidos por el Gobierno tras el dragado: "ahora todo se está deshaciendo, especialmente el colectivo de mariscadores poco a poco por no tener sustento", concluye con pesimismo a la espera de soluciones que no llegan.