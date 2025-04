El nuevo CHUAC avanza en A Coruña: el TSXG desestima la petición de suspender las actas de ocupación

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado la solicitud de adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del acto de levantamiento de actas de ocupación, en el marco del procedimiento de expropiación para la ejecución de las obras del nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), declaradas de interés autonómico, en la ciudad de A Coruña.

De esta forma, la sección tercera del alto tribunal gallego ha desestimado un recurso que solicitaba esa suspensión, y señala que, si bien se podría hablar de "una carencia sobrevenida de objeto de la cautelar a juzgar por las fechas", atendiendo a la finalidad directa para la que se ha producido la ocupación de la porción de la finca de los afectados, "desde la perspectiva de la necesaria ponderación de los intereses en conflicto debe prevalecer el interés general en la ejecución completa (integral) del proyecto para el que se expropia, frente a los intereses particulares que se tratan de proteger con la solicitud cautelar".

Por otra parte, el TSXG también señala ante este asunto que "para determinar si la justificación de ocupación de esa porción de terreno de la finca de los recurrentes que contiene el proyecto es o no suficiente, si está suficientemente motivada, o si se ha justificado o no debidamente la necesidad urgente de ocupación, será necesario analizar tanto la prueba como la argumentación de los escritos presentados por las partes, lo que no puede suceder en sede cautelar, sino ya en sentencia".