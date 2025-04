O Birloque, en A Coruña, ya tiene nuevo centro cívico

O Birloque ya cuenta con un centro cívico renovado. El nuevo espacio fue inaugurado este miércoles en un acto institucional y comenzará con su actividad para la vecindad el próximo lunes.

Concello de A Coruña Aprobada la primera fase de la renovación de los centros cívicos de A Coruña

Este centro cívico ha sido reformado integralmente para mejorar su accesibilidad y funcionalidad. Las obras, con un presupuesto de 1 millón de euros, estuvieron financiadas por el Concello de A Coruña a través de fondos europeos.

Ahora, este nuevo espacio de O Birloque tiene salas polivalentes con acceso independiente desde el exterior, espacios para actividades, una sala de informática, despachos para entidades y servicios sociales y zonas comunes mejoradas.

En el acto de inauguración, la alcaldesa Inés Rey quiso señalar que este centro es "un símbolo do compromiso local co barrio e coa igualdade de acceso aos servizos públicos en toda a cidade. Non hai barrios de segunda; todos e todas temos dereito a espazos dignos para vivir, aprender, medrar e compartir".

La regidora también puso en valor la participación vecinal para poner en marcha el equipamiento. La programación se irá perfilando progresivamente, con un proceso de participación vecinal para este lunes. Ahí, los vecinos y vecinas podrán exponer sus ideas y propuestas para este centro cívico.

Esta reforma se enmarca dentro de los trabajos municipales para mejorar los centros cívicos. La primera fase del plan previsto para renovarlos se aprobó este mismo lunes, con trabajos previstos en Os Rosales, O Castrillón, San Diego y Labañou.