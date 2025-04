El PP de A Coruña, sobre los presupuestos: "Es la primera vez que no se debaten en pleno"

Miguel Lorenzo, portavoz del PP en la ciudad de A Coruña, explicó esta mañana en rueda de prensa que "es la primera vez que no se debaten en pleno los presupuestos. Lage Tuñas e Inés Rey. Muchos de los temas que tenían que debatirse en el pleno, se sustraen para que sean temas de alcaldía o de junta de gobierno".

Concello de A Coruña La Xunta de Goberno Local rechaza las alegaciones al presupuesto de A Coruña

"Pasa igual con la aprobación definitiva de los presupuestos, a través de una interpretación de la ley que va en contra del espíritu de la ley. La ley municipal habla de participación democrática, participación ciudadana. Un tema tan importante como son los presupuestos. Los presupuestos fueron rechazados en su momento por el BNG y PP. La alcaldesa decidió llevarlo al pleno con una cuestión de confianza unida a la aprobación de presupuestos, que no tuvo la confianza de BNG ni de PP", amplió.

Lorenzo hizo una radiografía de la cuestión: "En 2017 en circunstancias muy parecidas hubo presupuestos unidos a cuestión de confianza y sin embargo hubo debate en pleno. Hay precedentes de confianza unido a presupuestos con debate. En este momento la alcaldesa interpreta la norma en contra de la participación ciudadana y ha decidido no someterlos a debate. Quizás tiene miedo al pleno, crítica, a oír cosas que no le gustan y a la participación ciudadana".

El líder popular añadió más datos. "Prueba de ello son las alegaciones que hicieron los ciudadanos. Las han hecho asociaciones de vecinos, sociales, mercados, comercio, deportivas, culturales y, por supuesto, el grupo Popular. Con respecto a estas alegaciones, ninguna ha sido tenida en cuenta, ni siquiera admitidas, solo valoraron la que hizo el PP respecto a los 30 millones de euros del presupuesto que nosotros decimos que no aparecen en ningún lado y no es conforme a lo que dice el interventor. Es pura ficción esos ingresos, no coinciden con gastos. Esa alegación sí entran a ella, la rechazan, acreditan proyección de futuro pese a que esa alegación entra dentro de lo que el reglamento admite, y al final la han admitido", dijo.

El edil también comparó al gobierno de Inés Rey con el de Pedro Sánchez: "está copiando al gobierno de Madrid de Pedro Sánchez, deteriorando las instituciones, retorciendo la democracia y sustrayendo del debate político temas de vital importancia para la ciudad".

Nuevos dardos al BNG

El primer edil popular explicó que "el BNG en ningún caso iba a favorecer una moción de censura que llevara el PP, el partido más votado y de mayor representación, a gobernar esta ciudad. Eso no quiere decir que no haya alternativa, claro que la hay y la han dicho los ciudadanos en las urnas. Cuando el PP es el más votado, es el ganador de las elecciones, el que tiene más concejales, siempre es una alternativa al gobierno municipal de Inés Rey. Es cierto que por componendas legales y políticas el BNG es muy crítico con las actuaciones del gobierno pero al final ha decidido seguir apoyándoles y ser cómplice de lo que está pasando" en un encuentro con los periodistas en la sede del grupo municipal en María Pita.

ANDY PEREZ El gobierno local de A Coruña insta a PP y BNG a ser "responsables" y apoyar el presupuesto

En ese sentido explicó que, ante la posición del BNG "ellos son muy críticos y los hago responsables de todo lo que está pasando. El BNG supo lo que suponía el cambio de las bases de ejecución, supo que el cambio suponía sustraer del pleno la fiscalización del presupuesto. En este momento se quejan de que no les atendieron las alegaciones a los vecinos".

"Recuerdo un debate donde el propio Lage Tuñas reconoció que el presupuesto unido a cuestión de confianza no iba a admitir alegaciones. El BNG no puede negar que desconocía esas declaraciones. El BNG apoya todo lo que está pasando en la ciudad, era conocedor y su actitud favorece lo que está pasando. Los presupuestos están controlados por el concejal de Hacienda, el señor Lage Tuñas. Lo hemos hecho alcalde in facto de esta ciudad y controla todo en esta ciudad. La participación democrática o la fiscalización democrática debe existir por parte de los demás grupos que formamos la oposición, y en este momento solo el PP porque el Bloque es socio colaborador. Están sustrayéndole competencias al pleno. Vamos a hacer control de las juntas de gobierno, control de fiscalización pero es en el pleno donde debería hacerse esa fiscalización, el pleno es soberano, puesto por los ciudadanos", explicó.

Menos participación ciudadana y nuevo requerimiento de Valedora do Pobo

Miguel Lorenzo cargó también contra la pérdida, a su juicio, de la participación ciudadana. "De las 290 propuestas de barrios, ni siquiera han entrado a valorarlas. Me preocupa lo que está pasando en este Concello y el deterioro de la institución del pleno es soberano en democracia y lo convertimos en autocracia, se hace porque lo mando yo".

PP de A Coruña El PP de A Coruña acusa a la alcaldesa de no cumplir la ‘Lei do Valedor do Pobo’

"Han suprimido los presupuestos participativos, no sabemos por qué, de repente. Los ciudadanos hacían sugerencia sobre sus barrios, proponían temas que se ejecutaran en sus barrios. Esos presupuestos no los contemplan. Ayer me llegó una contestación de la valedora do pobo que, pese a los dos requerimientos al Concello pidiéndole información sobre expedientes que ha solicitado el PP, hasta el día de hoy el gobierno no le ha contestado. Hará un tercer requerimiento con apercibimientos legales".

"Siguen sin publicar pese a que hemos pedido los contratos del IMCE, es un tema que el año pasado sumó más de 4,5 millones de euros en formato irregulares en fiestas. Y por último, reformar el escaño ciudadano. Es cierto que a veces pudo haber alguna intervención que no fuera fiel a la esencia del escaño, pero lo que hay que recordar es que tiene una función de participación de los ciudadanos, que nos digan al pleno y a todos los concejales sus propuestas y denuncias, lo que no puede ser es lo que ha pasado ahora, que pidan que se envíe la intervención, antes era el tema, y decir si hay o no acceso según la intervención. Eso se llama censura y es un deterioro de la democracia", criticó.

Condonación de la deuda del Puerto

Preguntado por los periodistas, Miguel Lorenzo fue tajante con respecto a la condonación de la deuda del puerto de A Coruña. "La realidad es que le han perdonado 300 millones de euros a Valencia, que se los perdonen a Coruña, si quieren, pueden. La condonación del puerto es necesaria, o una medida similar. No entiendo por qué Valencia sí y A Coruña no. Todos sabemos que el Puerto tiene una deuda que le lastra, que está ahí, y que hay que darle una solución. Hay unos convenios de 2004 que hemos superado todos pero que siguen vigentes. Sabemos que vinculan pero que no son efectivos y hay que dar un nuevo impulso".