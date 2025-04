Monte Mero, en A Coruña, ámbito académico para el diseño de su futuro arquitectónico

Monte Mero, en A Coruña, es una zona rural entre Xuxán y la Cidade das TIC en la que la Xunta de Galicia promueve, a través de Proyectos de Interés Autonómico (PIA), el desarrollo de suelo residencial. A finales de 2024 dio a conocer su intención de expropiar y urbanizar en este ámbito para facilitar la construcción de más de 4.300 viviendas, entre las que habría públicas en venta y alquiler. Ahora la Universidade da Coruña (UDC) manifiesta su relación con Monte Mero con el desarrollo de un proyecto arquitectónico conjunto entre su alumnado y estudiantes de dos universidades chinas.

La Escola Técnica Superior de Arquitectura (Etsac) de la UDC acogerá esta semana una actividad académica internacional con alumnos y profesores del centro en colaboración con sus homólogos de las universidades chinas Harbin Institute of Technology (HIT) e Inner Mongolia University of Technology (IMUTSoA). El encuentro apunta al desarrollo de un proyecto arquitectónico conjunto para el área de Monte Mero.

Con la rehabilitación de este ámbito urbano como enfoque, los participantes en la colaboración académica trabajarán en equipos para formular propuestas arquitectónicas en la zona "que integren visiones multiculturales y criterios de sostenibilidad", avanza la UDC.

El planteamiento formulado desde la Etsac pone el foco en la preocupación actual por las políticas de vivienda y sugiere levantar en Monte Mero 2.500 pisos y servicios y espacios comunitarios. El programa incluye clases magistrales, visitas técnicas a la zona de intervención y talleres de proyecto para fomentar el diálogo entre culturas y la colaboración.

El proyecto culminará cuando el alumnado participante de los tres centros viajen el próximo mes de mayo a China para participar en la reunión final en la Universidad Tecnología de Mongolia Interior. Allí los profesores de las tres instituciones formarán un jurado que evaluará los trabajos realizados a través de sus presentaciones y habrá una ceremonia de entrega de diplomas.

Doce cursos de colaboración

Este encuentro internacional entre estudiantes está apoyado por la Vicerrectoría de Internacionalización y Cooperación y forma parte de la colaboración establecida entre las tres universidades participantes, que en el pasado promovieron experiencias conjuntas.

Joint Graduate Design (JGD) es un programa excepcional de la Etsac de la UDC como parte de la materia final de proyectos. Comenzó en el curso académico 2013-2014, primero con la HIT y tres años después se incorporó la IMUTSoA.

A lo largo de estos años, alrededor de 115 estudiantes españoles siguieron el programa y casi todos viajaron a China para completar su formación y tener la oportunidad de trabajar en entornos multiculturales e internacionales o en un contexto global.