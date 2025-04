Vandalizan el coche de una concejala de Laracha (A Coruña) con pintadas malsonantes

El coche de Cristina Vieites amaneció el pasado miércoles con las ruedas pinchadas y la palabra "puta" escrita en la puerta lateral. La concejala del Partido Popular (PP) en Laracha fue víctima de un terrible acto vandálico del que todavía no se ha recuperado. Sucedió en Paiosaco, entre las 6:00 y las 7:00 horas del 2 de abril, cuando acudió a la panadería en la que también trabaja.

Fue un cliente del negocio que regenta el que alertó a Cristina a primera hora de la mañana de que una de las ruedas traseras de su vehículo estaba pinchada. Al poco rato, otro cliente le indicó que no solo era una rueda, sino ambas traseras, además de la palabra "puta" pintada en la puerta del lado del conductor, además de otra que no se distingue.

La concejala no tiene sospechas sobre quién pudo haber sido el responsable ni sobre el motivo detrás de este acto. "No lo asocio al ámbito político porque llevo 18 años de concejala en A Laracha y nunca me pasó algo similar. Y en lo personal tampoco", explicó.

Vieites ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, que está investigando el incidente. Mientras tanto, la concejala ha recibido una gran cantidad de apoyo en redes sociales, donde compartió lo sucedido con su coche. A través de esta publicación, busca pistas sobre el autor de los hechos, aunque aún no ha logrado identificarlo.

Desde el Concello de A Laracha no se ha realizado ninguna declaración oficial sobre el incidente, ya que consideran que las pintadas no tienen relación con su cargo político, tal como sospecha la propia Vieites.