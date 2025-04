Primeros movimientos de la oposición en Cambre (A Coruña) tras la dimisión de Maria Pan

La inestabilidad de Cambre (A Coruña) no cesa. Tras las manifestaciones de la todavía alcaldesa hasta el 11 de abril, María Pan, explicando las causas de su salida y atacando a la oposición formada por PP, PSOE y BNG a los que llegó a acusar de querer gobernar desde la oposición, los partidos que no ocupan posición de gobierno han empezado a mover ficha.

La primera reacción, y la más contundente, ha sido la del BNG, a quien la propia Pan acusó de no aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito, algo que sí que hacen en otras ciudades que gobiernan como Santiago de Compostela.

"Según pudo constatar el BNG, la teórica dimisión de María Pan es una dimisión fake, una auténtica trapallada. La primera edil de UxC registró hoy un documento en el que se dice que su supuesta dimisión solo tendrá validez a partir del día 11 de abril. Se abre así la posibilidad de que a lo largo de los próximos 8 días, la supuesta dimisionaria registre un documento en sentido contrario invalidando su renuncia al cargo" afirmó el portavoz del partido frentista en Cambre, Daniel Carballada.

"Entra dentro del disparate, por lo tanto es muy posible, que María Pan y UxC pensaran en marcarse un "Pedro Sánchez". El martes hace circular una carta donde la alcaldesa dice que va a dimitir, pero de momento no dimite, dice que dimitirá el jueves. Es como Cospedal, una dimisión en diferido. Entre medias, llama a los funcionarios y les dice que les va a llevar al pleno y votar favorablemente su propuesta de RPT, un documento desactualizado del año 2022 con cuatro informes en contra después de años de descuentos. Porque, antes de dimitir, tiene pensado hacer un pleno al que lleva también una propuesta de presupuestos hecha a medida de las demandas de los amigos de UxC. Ayer convocó a una parte del tejido asociativo, desde asociaciones más cercanas a UxC hasta entidades que se sintieron utilizadas en una suerte de autovelatorio político por parte de la alcaldesa y equipo del gobierno. Puede que la pretensión fuese que el clamor popular expresado en la asamblea de ayer hiciera recapacitar a María Pan y hoy en rueda de prensa anunciara su pretensión de seguir", explicó.

Sobre el horizonte que se abre ahora para Cambre, el líder del BNG manifestó que "gente de UxC se preocupó de filtrar la carta de la alcaldesa, situando su dimisión, en contra de su opinión, en el terreno de los hechos consumados. No fue así pero puede serlo, oficializada sui géneris vía registro con el reloj puesto en el 11 de abril, tendrá que convocarse un pleno de elección de una nueva alcaldía. UxC no anunció si va a presentar candidatura, pero sí adelantó que Maria Pan seguirá siendo edil, por lo que si no hay renuncia expresa y no hay mayoría alternativa, una realidad inexistente a día de hoy, la propia María Pan podría salir electa de ese pleno.

Carballada finalizó con una reflexión. "Es decir, que el resultado de toda esta crisis, producida y guionizada por la propia UxC es que UxC, e incluso la propia María Pan, sigan en el gobierno municipal. Pretenden situarse en una quimérica posición de fuerza por delante de una oposición, obviamente, desunida, habida cuenta de las diferencias existentes entre tres fuerzas tan dispares. Show must go on!"

El PSOE comparecerá mañana en rueda de prensa

El PSOE, que compartió gobierno en legislaturas pasadas con Unión por Cambre y llegó a negociar un gobierno común con la propia María Pan aunque no se llegó a acuerdo tras acceder a la alcaldía, tiene previsto valorar mañana la situación en la que queda la localidad. Su portavoz, Diego Alcantarilla, comparecerá a las 11:00 en la sede de la agrupación provincial en la zona de Zalaeta, en A Coruña, para explicar los siguientes pasos a dar.

El PP, de momento, no mueve ficha

La segunda fuerza más votada fue el PP. Por el momento, fuentes de la formación popular indican a Quincemil que están valorando los pasos a dar tras lo sucedido en las últimas 48 horas en uno de los concellos más inestables desde que arrancó la legislatura en 2023.