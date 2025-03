La estrategia para el futuro de A Coruña: un plan con la ruta perfilada pero aún sin piloto

El Gobierno de A Coruña anunció hace casi un año que hasta 2050 la ciudad tendría un plan, una estrategia. Aprobó entonces, tras una junta de gobierno, que ese plan estratégico definiría "la ciudad que queremos para los próximos 25 años", y que su directora técnica sería Isabel Pardo de Vera, expresidenta del administrador ferroviario Adif y ex secretaria de Estado de Transportes.

En octubre de 2024 Pardo de Vera renunció a pilotar el plan. El Ejecutivo municipal, que aseguró que "evidentemente" habría relevo, aún no ha elegido, cinco meses después, a la persona que comandará un proyecto del que se desconocen avances y que estaría apoyado, según resaltó la alcaldesa, Inés Rey, en el momento de su presentación, en los "ejes" de la planificación urbana sostenible, el bienestar social y la dinamización económica.

A preguntas de Quincemil, fuentes municipales señalan que "más adelante" aportarán información sobre la continuidad del plan estratégico y su responsable, quien debería dirigir su elaboración en un periodo de 30 meses con una partida municipal reservada por importe de 200.000 euros.

El día que la propia Pardo de Vera se reunió públicamente con la alcaldesa y fue presentada ante los medios señaló que el plan era "un proyecto de todos y para todos que necesita la robustez de conocimiento de las distintas verticales desde el punto de vista social, político, medioambiental... que lo van a determinar". Mencionó conceptos como la inteligencia artificial, la accesibilidad, la salud, la movilidad y la vivienda, sin concretar aspectos.

"Convivencia" entre ámbitos

La "economía 4.0" y la integración puerto-ciudad fueron otros ámbitos señalados por Rey y Pardo de Vera tras la primera reunión de trabajo con el plan estratégico sobre la mesa. En este segundo aspecto se incluye la reordenación de la fachada marítima portuaria, objetivo que desde entonces ha dado pasos adelante con el concurso de las administraciones públicas.

Muelle de Calvo Sotelo en el puerto interior de A Coruña.

La ex secretaria de Estado de Transportes se refirió a esta integración como ejemplo de convivencia entre ámbitos nuevos con ámbitos ya consolidados para que formen parte de la "misma forma y cultura de vivir". La alcaldesa abogó por llevar a cabo en esta línea "un trabajo discreto, serio y riguroso", del que el Concello y las demás administraciones implicadas fueron aportando detalles en los meses siguientes.

La alcaldesa también avanzó que para el desarrollo del plan estratégico habría un comité de dirección, un consejo asesor y comisiones delegadas. En este organigrama, añadió, se haría partícipes a todos los agentes institucionales, sociales y económicos y se abriría la puerta a exalcaldes de la ciudad para que realizasen aportaciones. Todo el proceso, incidió Rey, serviría para sentar las bases de lo que desde el comienzo de este segundo mandato ha denominado "segunda gran modernización de A Coruña".

Un polémico nombramiento

La renuncia de Pardo de Vera en octubre sucedió a unos meses en los que el Partido Popular en A Coruña cuestionó su nombramiento como directora del plan, una postura duramente censurada por Rey cuando la expresidenta de Adif comunicó su renuncia. La alcaldesa denunció "el machismo y la mediocridad" del PP, al que acusó de haber puesto en marcha una "cacería de tipo personal y difamatoria" contra Pardo de Vera mediante "bulos y mentiras".

El rechazo del PP a la elección de Pardo de Vera al frente del plan estratégico 2030-2050 empezó a manifestarse tres meses después de su nombramiento, pese a que aún no había tomado posesión del cargo. Los populares denunciaron "conflicto de intereses" al conocer que la ex secretaria de Estado de Transportes tenía vinculación con el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor, con el que el Concello había firmado en julio un convenio para regenerar el ámbito litoral de As Xubias a través de un plan director encargado al prestigioso arquitecto británico David Chipperfield.

La alcaldesa, Inés Rey, e Isabel Pardo de Vera, en abril de 2024 en el Palacio de María Pita.

Pardo de Vera reconoció, en su renuncia, que colaboraba con Ginkgo en el proyecto de regeneración urbana de la Fábrica de Gas de Oviedo. Meses antes el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, había defendido que esta dedicación era "perfectamente compatible" con el desarrollo del plan estratégico de A Coruña, al no tener que encargarse Pardo de Vera "a una actuación municipal a tiempo completo".

La insistencia del PP en censurar la vinculación de la expresidenta de Adif con el fondo europeo que invertiría en As Xubias desembocó en su renuncia a dirigir el plan estratégico. En un texto remitido a los medios explicaba su decisión para "evitar controversias políticas artificiales" que "afectan al progreso del plan". También denunciaba "acusaciones infundadas" y "noticias falsas" que habían influido en su determinación.

"Es una pena que el debate público sobre un proyecto tan importante haya sido desvirtuado por intereses partidistas locales, cuyo objetivo parece ser entorpecer las grandes ambiciones que tiene para la ciudad su equipo de gobierno", lamentaba Pardo de Vera.

"La falta de noticias demuestra que el plan era un traje a medida para justificar la contratación de Isabel Pardo de Vera, que no podía ser su directora por un clarísimo conflicto de intereses" Grupo municipal del PP en A Coruña

Un día después de estas palabras escritas, Inés Rey aseguraba que el Gobierno local buscaría "a otra persona" para continuar con el plan 2030-2050. "Va a ser difícil igualar la profesionalidad y el nivel de Pardo de Vera", añadía la alcaldesa.

El grupo municipal del PP considera que "no existe intención de desarrollar un verdadero plan de futuro" para A Coruña. "La falta noticias un año después de su anuncio nos da la razón en nuestra denuncia de que era simplemente un traje a medida para justificar la contratación de Isabel Pardo de Vera, que no podía ser su directora por un clarísimo conflicto de intereses", defienden los populares, que denuncian que "la única estrategia es concentrar el poder en Lage Tuñas".

El BNG preguntó al Gobierno local en julio de 2024, cuando Pardo de Vera aún estaba al frente del plan, en qué momento se iba a convocar el consejo asesor previsto en la aprobación del proyecto unos meses antes. La respuesta que obtuvo fue: "En breve". El Ejecutivo también contestaba que el plan se encontraba en "fase inicial".

"El plan estratégico es pura propaganda sin ninguna concreción. Lo sospechábamos desde el principio" Grupo municipal del BNG en A Coruña

"El plan estratégico es pura propaganda sin ninguna concreción. Lo sospechábamos desde el principio y el tiempo nos ha dado la razón", comentan fuentes del grupo nacionalista.

Estrategias en la ciudad

Pardo de Vera también se había relacionado con la reordenación de la fachada portuaria de la ciudad formando parte del proyecto Coruña Marítima junto a todas las administraciones implicadas, otro plan de largo recorrido que comprometerá a más de un mandato. En su escrito de renuncia al plan estratégico se desvinculaba además de esta iniciativa.

Rey con el arquitecto David Chipperfield en As Xubias, otro plan estratégico para el litoral de A Coruña.

De las estrategias incluidas en Coruña Marítima se ha informado en los últimos meses gracias al clima de diálogo y consenso entre las instituciones participantes. Hay implicación de ciudadanos y entidades, se desarrollará un foro y se convocará en breve un concurso internacional para diseñar un plan maestro. Del plan 2030-2050 para el conjunto de la ciudad, en cambio, no se han conocido novedades.

La estrategia de la ciudad para su futuro se concentra en diversos proyectos relacionados con la vivienda, la movilidad, la tecnología o la transformación de espacios públicos, como la regeneración de As Xubias. Estos planes concentran la actuación de distintas administraciones y la competencia municipal corresponde al concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

La alcaldesa modificó la organización de su Gobierno en junio pasado, entre el anuncio de Pardo de Vera como directora del plan estratégico hasta 2050 y su renuncia. Lage ganó más competencias al pasar de ser concejal de Economía y Planificación Urbana a responsable de la Planificación Estratégica de A Coruña.