Betanzos (A Coruña) homenajea a Dolores Vázquez, condenada injustamente por el caso Wanninkhof

Este domingo, Betanzos ha homenajeado a Dolores Vázquez, la mujer acusada y condenada injustamente por el crimen de Rocío Wanninkhof. El Concello le ha hecho entrega del premio Úrsula Meléndez de Texeda para poner en valor su figura dentro de los actos del 8 de marzo.

En el acto, celebrado en el edificio Liceo, Dolores Vázquez, natural de Betanzos y que regresó a su localidad natal tras el suceso, comenzó sus palabras declarando que "lo que me llena es que esta sala está llena de amor. Llenita de amor. Voy a ser un poco egoísta y quedármelo".

A esto añadió un agradecimiento "a todos los betanceiros, a los del pueblo y alrededores; a toda la gente que después de los años que llevo viviendo aquí han hecho que nunca me sintiera sola".

"En mi corazón, necesito que el Gobierno me pida perdón, este es mi pueblo y no es lo mismo, es mi gente, la que lleva siete años conviviendo conmigo y me conoce. Lo de hoy es especial y sé que no voy a tener otra oportunidad así, pero no es suficiente", ha añadido.

"No guardo rencor a nadie, a nadie, porque el sentirse mal, el no querer, el no ser coherente con uno mismo, lo único que se consigue así es amargarse uno por dentro. Y eso jamás, siempre iré hacia adelante y lo que me den, bien recibido estará", concluyó en su discurso Dolores Vázquez

La alcaldesa María Barral fue la encargada de hacer entrega del premio. En su intervención, la regidora afirmó que con este gesto, "estamos aquí para facer algo que quizais debíamos ter feito hai moito tempo: recoñecer, honrar e, sobre todo, pedir perdón a unha muller que sufriu unha das maiores inxustizas da nosa historia recente. Loli Vázquez, este pobo, o teu pobo, débeche moito máis que palabras. Debémosche xustiza, dignidade e a calor que che foi arrebatado cando máis o necesitabas".

En la década de los años 90, Dolores Vázquez fue acusada de ser la responsable del asesinato de Rocío Wanninkhof, hija de su expareja, lo que resultó en un ingreso en prisión que duró 17 meses hasta que se demostró su inocencia. Más duró el juicio mediático al que se vio expuesta, y que marcó su vida y precipitó su regreso a Betanzos después de residir una temporada en Reino Unido.

Por este motivo, la alcaldesa recordó que "foi vítima dunha sociedade que, en lugar de protexerche, sinalouche. Dun sistema que, en lugar de ampararche, condenouche sen probas, sen razóns e sen humanidade. E mentres ti sufrías en soidade, a túa familia, e os teus amigos, -moitos deles hoxe aquí presentes- nunca dubidaron de ti, en especial as túas irmás, Carmiña, hoxe aquí presente xunto ao teu cuñado e a túa irmá Elvira, que desde Inglaterra estou segura que hoxe está a celebrar este recoñecemento".

Homenaje a Dolores Vázquez en Betanzos. Concello de Betanzos

Barral afirmó que, en nombre de todos los betanceiros y betanceiras, aprovechaba la ocasión para "romper o silencio e dicirche, co corazón na man: sentímolo. Perdón por ser vítima dunha sociedade inxusta. Perdón por uns poderes do estado que non estiveron ao teu lado como merecías. Perdón por cada mirada inxusta, por cada dúbida, por cada codazo, por cada xesto de abandono…Pero hoxe tamén estamos aquí para dicirche algo máis: querémoste e admiramoste. Admiramos a túa fortaleza, a túa enteireza, a túa dignidade. Porque, a pesar da dor, nunca te rendiches. Porque, aínda que tentaron arrebatarche todo, nunca perdiches a túa esencia, nin a túa verdade. Betanzos é, e sempre será, o teu fogar".

Este premio fue acordado en la Comisión Municipal de Nomenclátor en la que, a propuesta del grupo municipal socialista, se aprobó por unanimidad otorgar este reconocimiento a Dolores Vázquez.