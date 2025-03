Los trabajadores municipales de Cambre (A Coruña) se concentran protestando por sus condiciones

En la tarde de este jueves, el personal del Concello de Cambre se ha concentrado ante el consistorio en protesta por sus condiciones laborales actuales. Al grito de "menos promesas, máis solucións" denunciaron, entre otras cuestiones, faltas de respeto, intimidaciones y falta de cobertura de plazas vacantes.

Este lunes tendrán una reunión con el gobierno municipal, pero por el momento los trabajadores no descartan continuar con más concentraciones.

La primera de ellas tuvo lugar el pasado 27 de febrero, coincidiendo con la celebración de un pleno. Junto con la del 13 de marzo y la de este jueves, los empleados se han concentrado ya en hasta tres ocasiones.

Lo que denuncian los trabajadores

Los trabajadores municipales de Cambre denuncian sufrir faltas de respeto en el trabajo, incluyendo intimidaciones y agresividad por el ejercicio de su actividad sindical.

Asimismo, critican falta de negociación en lo relativo a sus condiciones laborales. Los empleados del Concello afirman que muchos trabajadores están "constantemente" realizando funciones que no les corresponden por el interés general del municipio y para que los vecinos "non se vexan perxudicados".

Entre otras cuestiones, denuncian que han perdido derechos ya adquiridos sin ninguna explicación al respecto y que no hay listas de sustitución para cubrir puestos vacantes o por enfermedad, con la correspondiente sobrecarga para los compañeros y con una ratio de trabajador por habitante baja.

También señalan la falta de promoción interna, con casos de trabajadores que, 30 años después, continúan en el puesto de conserjería.

Asimismo, hacen referencia a una Relación de Puestos de Trabajo que data del año 1999.

El gobierno municipal propuso una medida que fue bloqueada en el pleno

En este sentido, desde el Concello reiteran que en el pleno del 27 de febrero —coincidiendo con la primera concentración— la oposición bloqueó la modificación de la RPT.

La medida, propuesta por UxC, buscaba reforzar las áreas de Secretaría, Intervención y Cultura, Deportes e Xuventude con tres nuevos técnicos superiores A1 pero contó con el rechazo de PP, PSOE y BNG.

Aquel día, la alcaldesa Pan Lesta lamentó que la medida era "unha oportunidade única para contar con máis persoal capaz de realizar tareas de xestión, estudo e propostas de carácter administrativo de nivel superior" y criticó a la oposición por exigir soluciones, más agilidad en el pago de facturas y la regularización de contratos en precario pero que no apoyase esta medida.

Anteriormente, según indicaba el gobierno local en una nota de prensa, la propuesta no pudo llevarse a pleno por contar con los informes en contra de las habilitadas nacionales de Secretaría, Intervención y del jefe del área de Urbanismo y Personal.

Por su parte, los trabajadores lamentan que "estamos nunha situación extrema e pedimos que finalicen a situación de tensión interna. Servizos públicos que funcionen dignamente con traballadores valorados dignamente".

La alcaldesa de Cambre abandona la visita de este viernes de la Diputación por considerarla "partidista"

Durante este viernes, la alcaldesa de Cambre, María Pan, tenía un encuentro con el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en la que, entre otras cuestiones, se quería solicitar una reunión proponer actuaciones para aligerar la carga de trabajo de los departamentos municipales.

Una de estas medidas sería la reapertura de las listas de interinos, una fórmula que permitiría al Concello cubrir puestos vacantes temporalmente o el uso de la plataforma Subtel para agilizar trámites.

Pan Lesta le dio la bienvenida a Cambre y aprovechó para hacerle entrega de un documento en el que se recogen numerosas cuestiones en materia de seguridad vial y administrativa que dependen de la Diputación: "trátase de temas que afectan aos veciños e veciñas de Cambre e que tanto esta alcaldesa como o presidente da Deputación temos que defender".

Sin embargo, la alcaldesa decidió posteriormente abandonar la visita del presidente de la Diputación por considerarla más "un encontro do partido que unha visita institucional para comprobar o avance dunhas obras promovidas polo goberno de Unión x Cambre e pola Asociación de Veciños de Cela".

La primera edil, según recoge un comunicado del Concello, explicó que tras saber que Formoso se desplazaría a Cambre para ver las actuaciones de A Patiña, se solicitó "que a esta visita puidesen asistir os concelleiros e concelleiras do goberno, aos que aínda non coñece, unha petición que, non obstante, foi rexeitada. Cando chegamos ao lugar, a nosa sorpresa foi atopar a tres dos catro edís do PSOE de Cambre e a representantes do partido a nivel provincial, algo que consideramos un agravio respecto do resto de grupos da corporación no que nós, desde logo, non imos participar".

La regidora lamenta que quien está al frente de la Diputación "un alcalde, coma min, convertera isto nun acto de partido, algo que para min é unha falta de respecto cara ao Concello de Cambre e cara a súa máxima representante, que é a alcaldesa".

En el documento entregado se reúne una relación de peticiones del Concello después de que la Diputación no atendiese ninguna de las cuatro solicitudes de reunión formuladas desde que Pan Lesta llegó a la Alcaldía de Cambre. La primera se planteó el 29 de abril de 2024, la segunda el 10 de julio, la tercera del 10 de diciembre y la última se trasladó el 24 de enero, todas sin respuesta.

Con respecto al proyecto de A Patiña, la primera edil lo consideró como "esencial para dar resposta a unha demanda histórica da Asociación de Veciños de Cela presidida, naquel momento, por José Pallas e seguir reforzando a seguridade viaria neste punto". No obstante, tal y como apuntó el concejal de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, a la diputada Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais "inicialmente, as obras eran máis ambiciosas, e recollíase espazo de aparcadoiro para ata 30 coches, unha actuación que a Deputación decidiu non facer realidade".

Entre los motivos de la regidora de Cambre para convocar reuniones con el organismo provincial está la atención a la propuesta municipal de construir una rotonda en el cruce hacia Brexo-Lema y Pravio, así como plantear propuestas en materia administrativa.