El BNG urge al Gobierno la apertura del parque del Observatorio del Agra do Orzán en A Coruña

El barrio coruñés del Agra do Orzán continúa sin verse dotado de una zona verde de esparcimiento tras la firma del protocolo, entre el Concello de A Coruña y la Aemet en 2023, para abrir el acceso público al parque y la zona verde del Observatorio meteorológico.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, demanda al Gobierno central acelerar el plan para abrir al público el parque y la zona verde del Observatorio meteorológico situado en el barrio del Agra do Orzán, en la ciudad herculina.

La idea inicial, recuerda el diputado del BNG en el Congreso, consistía en acondicionar el parque y derribar el muro que lo rodea para abrirlo a las calles circundantes de Canceliña, Páramo y Gregorio Hernández.

"Nun barrio carente de áreas verdes e de esparexemento, esta era unha actuación fundamental e unha demanda histórica da veciñanza da Agra do Orzán" recuerda Néstor Rego. Una zona densamente poblada y urbanizada que "precisa de áreas verdes que cada vez son máis escasas debido a unha crecente urbanización".

"Non se entende esta demora posto que tras a automatización do Observatorio meteorolóxico da Coruña, hai xa uns anos, a Aemet non precisa utilizar os terreos nin as instalacións. Só se mantén un pequeno espazo de acceso restrinxido e protexido, o resto está sen actividade algunha" indica el diputado del BNG en el Congreso.

Ante esta situación, el BNG exige explicaciones al Gobierno del Estado para conocer a que se debe el importante retraso en el cumplimiento del protocolo firmado y demanda la máxima celeridad para cumplirlo y abrir al acceso público a este parque y a la zona verde.