Los vecinos de Ciudad Vieja de A Coruña piden una solución al ruido de Casa Veeduría

Los vecinos de Veeduría, en Ciudad Vieja, soportan a diario lo que definen como un sonido ensordecedor durante el día y a veces también de madrugada. Este sonido, emitido por la maquinaria del equipo de aire acondicionado de Casa Veeduría, empezó hace un mes y medio y se escucha hasta dos calles alrededor.

Los trabajos de rehabilitación del edificio Veeduría empezaron en otoño de 2022 y se destinaron 2,5 millones que financió el Gobierno central. Ahora, la Casa Veeduría, sede de la Aesia mientras duren las obras de La Terraza, acoge a los trabajadores y responsables del organismo que se mudaron al edificio en febrero. Por eso, el Concello ha cedido el espacio al Estado durante 36 meses.

Leonardo Méndez, vecino de Ciudad Vieja, ha explicado a Quincemil que sus suegros viven en el propio edificio y que la máquina puede saltar a cualquier hora: "Hoy, por ejemplo, estuvo 2 horas por la mañana funcionando. Está claro que ha debido ser un error de cálculo de la agencia contratista y que ahora le traslada un problema a los vecino y al Concello".

El recinto de esas máquinas no está insonorizado y la puerta que lo protege, al ser de rejilla, contribuye a la propagación del ruido.

Los vecinos se han quejado a través de llamadas al 010 y a la Policía Local y han hablado con personas del Concello, pero no han obtenido por el momento ninguna respuesta.

Ante lo que consideran una falta de predisposición a buscar soluciones, han sido los propios vecinos los que han medido, con instrumental homologado, la intensidad del sonido, detectado un nivel de entre 62 y 70 decibelios, cuando el límite diario en zona residencial es de 40.

Moción del PP

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, acompañado por

Carlos San Claudio y vecinos de la Ciudad Vieja, anunció esta mañana que realizarán una moción en el próximo Pleno pidiendo al Gobierno municipal "una solución al problema de ruidos producidos por la maquinaria de ventilación y climatización de la Casa Veeduría, que van más allá de una queja y un malestar de los vecinos que viven en las inmediaciones para ser un problema de salud pública".

Casa Veeduría. PP

"No puede ser que el Gobierno municipal de Inés Rey no escuche a los vecinos a la hora de planificar unas obras, y no puede ser que tampoco les escuche cuando denuncian los problemas que les ocasionan una vez rematadas", ha declarado el PP esta mañana en un comunicado emitido a los medios.