Turno de oficio, mutualidad, IA: retos para los aspirantes a decano de los abogados de A Coruña

El Colegio de Abogados de A Coruña celebra elecciones el próximo miércoles 12 de marzo. Los candidatos que concurren al cargo de decano o decana son Augusto Pérez-Cepeda y María José Almodóvar. El primero, que ejerce la profesión desde hace cuatro décadas, aspira a su tercer ciclo consecutivo; la segunda, que ejerce en A Coruña desde 1998, podría convertirse en la primera mujer al frente de los abogados coruñeses.

El programa de Pérez-Cepeda tiene entre sus líneas principales el refuerzo del apoyo a los abogados que prestan el turno de oficio con mejores condiciones y mayor reconocimiento institucional, y dar respuesta a todos los mutualistas que reivindican el reconocimiento de derechos en materia de jubilación, invalidez y demás prestaciones sociales mediante la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La candidatura la completan María Blanco, José Luis Villar de la Riera, Carlos Tomé, Pilar Cortizo y María Luisa Tato.

Almodóvar, acompañada por Ana María Gil, José Manuel Segura, Jual Folgar, Laura Rivas y Soledad Vázquez del Rey en la candidatura Abogacía por el cambio, apunta a la "dignificación" del turno de oficio y de los mutualistas alternativos, banderas con las que cientos de profesionales se movilizaron en las calles en los últimos dos años.

Pérez-Cepeda: "El funcionamiento del Colegio tiene que ser el del siglo XXI, adaptado a la inteligencia artificial"

Además de decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Augusto José Pérez-Cepeda Vila es académico de honor de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación desde el año 2017 y presidente de la Subcomisión de Derecho Unión Europea del Consejo General de la Abogacía Española.

Aspira a su tercer decanato. ¿No le han cansado las dos etapas anteriores?

Soy una persona activa, no tengo hándicap en trabajar horas y horas.

Cuando uno lleva mucho tiempo en el poder, y usted tuvo un apoyo de casi el 80% hace cinco años, parece difícil derrotarlo.

No sé por qué. No lo creo, los cambios pueden suceder en todas partes. Para eso están las elecciones.

¿Siente tanto apoyo esta vez?

Me siento apoyado, pero no me fío de las elecciones. Cuando se recuentan los votos sabes si eres ganador.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

Hay mucho en juego: resolver los problemas de la mutualidad, conseguir que el colegio funcione como tiene que hacerlo en el siglo XXI adaptado a la inteligencia artificial, implantar los tribunales de instancia, mantener las competencias de los juzgados de los partidos en los nuevos juzgados de instancia... Hay muchas más cosas que la jubilación y el turno de oficio.

"Los abogados debemos tener más facilidades para obtener soluciones legales basadas en IA" Augusto Pérez-Cepeda, candidato a decano del Colegio de Abogados de A Coruña

¿Qué preocupa a los abogados de la incidencia de la inteligencia artificial?

Todo. No solo a los abogados, a todos los órganos. Se nos viene encima una nueva forma de vivir ante la que hay que estar preparados trabajando con las editoriales para que los abogados puedan desde sus despachos acceder a pleitos, a demandas, a sentencias. Se trata de que tengamos más facilidades para obtener soluciones legales basadas en IA.

¿A qué promesas se agarra su candidatura?

A la promesa de trabajar.

¿El abogado siente dignificada su profesión en A Coruña?

Eso hay que preguntárselo a todos y cada uno de ellos. Hay una queja generalizada de que muchas veces no reciben un trato correcto en los juzgados, que hay roces con un juez, un letrado de la administración de justicia o un funcionario. En unos casos estoy de acuerdo, en otros no. El Colegio tiene una app para canalizar estas quejas, sin embargo no las canaliza, casi todas son quejas orales.

Almodóvar: "Nuestra lucha es la de conseguir la dignificación de la profesión"

María José Almodóvar, colegiada en 1991 en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, es socia y administradora del despacho Almodóvar, Cores y López Abogados (ACYL Abogados). Es mediadora y fue asesora de urbanismo en un municipio gallego.

El nombre de su candidatura apela al cambio. ¿Ese cambio se palpa en el colegio?

Cuando hablamos con los compañeros la necesidad de cambio es evidente, incluso en quienes dicen que votarán a Augusto porque lo conocen de toda la vida. Treinta años dan para muchas amistades y compromisos. Es muy difícil vencer a alguien que lleva tanto tiempo en el poder. Confío en que los compañeros se movilicen, incluso quien no vota porque lo que se le ofrece no le interesa.

El apoyo que tuvo su rival hace cinco años fue muy alto.

Nacimos de una lucha de dos años y vamos a seguir en esa lucha después de las elecciones, estemos dentro o fuera. Estamos en la lucha porque nuestro fin es conseguir la dignificación de la profesión.

"La justicia gratuita ya es el día a día en los despachos jóvenes y pequeños, con clientes que entran por el turno de oficio y no de manera privada. Esto supone una precarización inasumible para nuestra profesión" María José Almodóvar, candidata a decana del Colegio de Abogados de A Coruña

Mutualidad y turno de oficio son dos situaciones en las que inciden. ¿Por qué?

Son dos problemas graves que afectan a nuestra profesión: la jubilación es insuficiente a través de la mutualidad de la abogacía, y estamos trabajando gratis en el turno de oficio y sin ningún tipo de derecho cuando el beneficio de la justicia gratuita se ha extendido exponencialmente.

Ya no es residual.

No, es el trabajo del día a día de los despachos pequeños y de los jóvenes, con clientes que entran por el turno de oficio, no de manera privada. Eso supone una precarización inasumible para nuestra profesión. El programa de Pérez-Cepeda presenta como un mérito que la Xunta haya subido de 10 a 15 millones de euros su gasto en el turno de oficio. Eso no es un logro, es un fracaso estrepitoso. No nos negamos a atender la justicia gratuita, pero no podemos ser una ONG con cargo a nuestros bolsillos. Esto debe regularse, con el reconocimiento de trabajar para la Administración prestando un servicio público.

¿El Colegio ha apoyado hasta ahora a sus colegiado con el turno de oficio y con la mutualidad?

Los colegios nos ven como sus enemigos, es algo increíble. Hay un sentimiento de culpa porque saben que nos han traído hasta esta situación, pero en vez de estar del lado de una solución nadan entre dos aguas. Solicitamos que la pasarela al RETA se aplique para todos los abogados y uno por uno, que se reconozca el tiempo que hemos sido alternativos como tiempo de alta en autónomos y las aportaciones que hemos hecho a nuestra mutualidad como cotizaciones a la Seguridad Social.