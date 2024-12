Más frío y menos lluvia en A Coruña para iniciar diciembre: esta es la previsión

Bos días! Despois do paso da fronte, agora quedamos en #Galicia cunha situación meteorolóxica moito máis tranquila.

🌥️Nubes baixas con algúns chuvascos illados no terzo norte. A partir do mediodía, apertura de claros. O vento do norte deixaranos temperaturas algo máis frescas. pic.twitter.com/6TwFKzZmSX