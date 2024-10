Testigos del caso Samuel acusan a Kaio de "cargar la pierna con la intención de dar una patada"

Este lunes continúa el juicio por el asesinato de Samuel Luiz en la Audiencia Provincial de A Coruña. Durante la sesión de esta mañana han declarado amigos de uno de los acusados que se encontraban presentes en la noche de los hechos, la madrugada del 2 al 3 de julio de 2021.

Uno de ellos ha manifestado que vio a uno de los cinco acusados, Kaio Amaral, "cargando la pierna con la intención de dar una patada". Si bien no llegó a ver la agresión.

En su declaración se ha referido asimismo a Diego Montaña, el acusado de iniciar la agresión, y a Alejandro Freire, y ha corroborado que el primero habría agredido a Samuel tras pensar que le estaba grabando. "Qué me estás grabando, qué me estás grabando, qué grabas maricón", ha declarado. En ese momento, el testigo habría intentado apartarlo y habría visto a Freire junto a Samuel en el suelo, agarrándolo por el cuello.

Entonces escuchó la voz de Katy Silva, que se disponía a agarrar el brazo de la amiga de Samuel cuando esta trataba de ayudarlo para apartarla, y le dijo "para, qué haces, no pintas nada". Si bien, ha atribuido ese gesto al intento de llegar a su novio y ha asegurado que no llamó maricón a Samuel.

De Kaio A.S.C., el testigo ha asegurado que lo vio corriendo "cargando la pierna con la intención de dar una patada" pero no si impactaba y que él mismo se apartó porque, tras intentar separar, consideró que "no podía hacer nada". A preguntas de las partes personadas, indicó que a Alejandro M.R. no lo vio en el lugar de la agresión a Samuel ni recordaba si estaba en la reunión que hubo en el parque de San Diego tras los hechos. "Hablaban de lo que había pasado, pero yo estaba al margen", ha apostillado.

"Parecía como que lo habían matado"

Otra testigo, pareja en ese momento de Kaio, también expuso que no vio a Alejandro M.R. y que vio a Diego M.M., Alejandro F.G. y otra persona, un menor ya condenado por estos mismos hechos, golpeando a la víctima.

"Cuando el chico cae", sostiene que Alejandro F.G. quiere ir "a por él" pero que uno de los senegaleses que trataron de auxiliarlo lo impidió. "Kaio estaba conmigo, le dije que no se metiese", ha aseverado sobre otro momento de la pelea cuando el fallecido cae "desplomado". "Parecía como que lo habían matado", ha especificado.

Respecto al posterior encuentro en un parque, ha manifestado que cree que Kaio preguntó qué había pasado, mientras que ha indicado que no lo vio coger un teléfono, en alusión al presunto robo del móvil de la víctima, motivo por el que, en su caso, se le piden 27 años de prisión frente a los 22 años que se reclaman para dos acusados por asesinato con alevosía y enseñamiento.

"Nadie lo paró"

Otro testigo, que calificó de "conocidos" a los acusados y de los que ha apuntado que "todos estaban embriagados", manifestó sobre los hechos que escuchó "te voy a matar maricón de mierda" por parte de Diego M.M. y que había "un jaleo muy grande".

Mientras, ha señalado que Alejandro M.R., cuando se lo encontró, le dijo que le había pasado "algo con un negro" después de que unos senegaleses trataran de ayudar a Samuel. "Que en el tumulto le empujó un negro, había mucha gente y mucha gente empujando y gritando".

Además, ha apostillado que cuando la víctima estaba desplomada este acusado preguntó qué había pasado y que había un "corrillo de gente" viendo lo ocurrido hasta que vino la ambulancia. Entre cinco y 15 minutos consideró que duraron los hechos, de los que dijo que "nadie lo paró".

"Muchas personas soltaron muchos golpes", ha aclarado al ser preguntado por la defensa de Kaio si le vio intervenir. De este, aseveró que vio "movimientos" pero no si daba a alguien. De uno de los menores ya condenados, precisó que en un parque y tras lo sucedido, afirmó: "Lo hemos matado".

Posible obstrucción a la justicia

Otro de los testigos del entorno de amigos, citado para el viernes y cuya declaración se pospuso para hoy, no ha comparecido tras comunicar que no lo haría aunque se le impusiera una multa, trasladó la magistrada del juicio, que confirmó, por ello, que la misma será de 600 euros.

La Fiscalía y las acusaciones (la de la familia y ejercida por el colectivo LGTBI Alas Coruña) pidieron que se le cite de nuevo para una comparecencia que será el 29 de octubre sin oposición a ello de las defensas y con posibilidad de derivarse contra él un delito de obstrucción a la justicia.

El pasado miércoles 15 de octubre dio comienzo el juicio por el crimen en la Audiencia Provincial de A Coruña. Diego Montaña, Alejandro Freire, Alejandro Míguez, Kaio Amaral y Katy Silva son los cinco jóvenes acusados de haber acabado con la vida de Samuel. El juicio se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre, cuando está prevista la entrega del objeto del veredicto al Tribunal del Jurado.